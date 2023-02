YouTube Health: Das bedeutet die neue Kennzeichnung bei YouTube

Zuverlässige Informationen rund um das Thema Gesundheit werden bei YouTube künftig mit einem Siegel hervorgehoben. Doch was hat es mit YouTube Health auf sich?

28.02.2023 | Stand: 17:37 Uhr

YouTube bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch Information und Inspiration. So können sich Nutzer über die unzähligen Kanäle auch Tipps zur Gesundheitsvorsorge holen. Von nun an soll ein Siegel kenntlich machen, welchen Ratgebern bei diesem wichtigen wie heiklen Thema vertraut werden kann. Es hört auf den Namen YouTube Health.

YouTube Health: Was steckt dahinter?

Das am 28. Februar 2023 in Deutschland offiziell gestartete Projekt soll besonders verlässliche Quellen zum Thema Gesundheit auf den ersten Blick kenntlich machen. Deshalb zeigt ein Label den Nutzern an, welche Inhalte aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Um die Anbieter bewerten zu können, wurde ein Kriterienkatalog gestaltet.

YouTube Health: Wer bekommt das neue Label?

Das auf Hightech-Nachrichten spezialisierte Portal heise.de berichtet, dass "approbierte Ärzte, Organisationen wie das Rote Kreuz oder die Apotheken Umschau sowie Krankenhäuser" dieses Siegel bekommen können. Während alle Krankenhäuser in Deutschland demnach automatisch verifiziert werden, müssen Ärzte etwa eine gewisse Sendezeit und Zuschauer vorweisen sowie technische Standards einhalten.

Für Organisationen ist darüberhinaus Voraussetzung, dass eine sich verantwortlich zeichnende Person approbierte Ärztin oder Arzt ist. Zahnärzte und Hebammen können das Siegel erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommen.

YouTube Health: Wer kann das Label nicht bekommen?

Dem Bericht auf heise.de zufolge sind etwa sogenannte Creator ausgeschlossen, die in der Vergangenheit von YouTube wegen Falschinformationen ermahnt wurden. Auch manche Werbeformen sollen nicht mehr erlaubt sein, als Beispiel werden Rabatt-Codes für Nahrungsergänzungsmittel genannt.

YouTube Health: Wie sind die Kriterien für die Aufnahme entstanden?

In einem Video auf YouTube wird davon gesprochen, dass sich das Portal an Fachleute und Organisationen gewandt habe. Als Beispiele werden die National Academy of Medicine (NAM), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Council of Medical Specialty Societies (CMSS) genannt. In Zusammenarbeit seien Richtlinien formuliert worden, "wie für medizinische Inhalte verlässliche Quellen definiert und geprüft werden können".

YouTube Health: Woran ist die Zuverlässigkeit der Quelle zu erkennen?

Dem erwähnten Video zufolge wird unter jedem geprüften Video eine blaue Infobox zu sehen sein. Darin ist zu erkennen, woher der Inhalt des Clips stammt.

YouTube Health: Was ändert sich außerdem?

YouTube erweitert in diesem Zusammenhang auch den Bereich zu den Gesundheitsinformationsquellen. So soll ein schnellerer Überblick über passende und zuverlässige Videos gewährleistet werden.

