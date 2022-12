iOS 16.2, iPadOS 16.2 oder tvOS 16.2: Diese Neuerungen gibt es durch das Apple-Update

Apple hat ein neues Update veröffentlicht: Welche Neuerungen bei den Funktionen bieten iOS 16.2, tvOS 16.2, HomePod OS 16.2 und Co.?

15.12.2022 | Stand: 15:23 Uhr

Im September 2022 hatte Apple ein Systemupdate auf iOS 16 ausgerollt, wenige Monate später gibt es einen Feinschliff. Der Multimedia-Gigant aus den USA hat die Updates iOS 16.2 und iPadOS 16.2 veröffentlicht, bestehend aus Optimierungen, Fehlerbehebungen - aber auch neuen Funktionen.

iOS 16.2

iPadOS 16.2

macOS Ventura 13.1

tvOS 16.2

HomePod OS 16.2

watchOS 9.2

iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura 13.1: Apple legt Updates für iPhone, iPad und Macbook nach

Für das nächste Jahr bahnen sich Apple-Neuheiten an. Abseits davon liegt der Fokus jedoch auch auf der Performance von bereits verkauften Endgeräten. Die Updates im Dezember beinhalten zum Beispiel die Whiteboard-App "Freeform", die ein besseres "Brainstorming" ermöglichen soll: Auf einer weißen Fläche können Nutzer malen, schreiben oder auch digitale Notizen befestigen. Damit lassen sich bei iPhone (ab iPhone 8), iPad und MacOS ("Macintosh Operating System", Update 13.1) anstehende Projekte besser planen oder einfach nur Ideen sammeln, ehe man sie wieder vergisst.

Ein nach dem letzten Apple-Update nicht überall gern gesehenes Feature ist bei der iPhone-14-Generation das Always-On-Display. Diese Funktion passt der Hersteller nun an und reagiert damit auf vorhandene Kritik: Die Apple-Smartphones zeigten nicht nur simple Informationen an, sogar das Hintergrundbild war dauerhaft zu sehen - ungünstig zum Beispiel in Sachen Akku-Laufzeit.

Mit dem Update 16.2 können User selbst wählen, welche Informationen das Always-On-Display bei einem gesperrten iPhone anzeigen soll. Vollzogen werden können die Updates der Apple-Software bei den Geräten wie gewohnt über die Systemeinstellungen.

tvOS 16.2: Karaoke mit "Apple Music Sing" und Update für Siri

Für Apple-TV HD und Apple TV 4K hat das Update tvOS 16.2 eine musikalische Komponente: Hier gibt es nun den Karaoke-Dienst "Apple Music Sing", bei dem man den Gesang mittels Regler so weit nach unten regulieren kann, dass nur mehr die Instrumental-Version zu hören ist - gute Voraussetzungen für Übungszwecke oder gar den Partyspaß. Manko: Apple Music Sing ist als Teil des 11 Euro teuren Musik-Streamingdienstes technisch bedingt lediglich für die 2022er-Geräte nutzbar.

Mit tvOS 16.2 werden laut Apple zudem Sicherheitslücken behoben, dazu gibt es eine Anpassung der Spracheingabe "Siri": Nun können bis zu sechs Familienmitglieder bzw. Personen mit persönlichen Empfehlungen seitens Musik, Filme oder Serien versorgt werden.

Eine weitere Neuerung: Die mit iOS 16 eingeführten "Lockscreen-Widgets" können um zwei weitere erweitert werden: Dann erscheinen auf dem iPhone-Display Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten, außerdem lassen sich die Schlafdaten der vergangenen Nacht anzeigen.

HomePod OS 16.2: Apple modifiziert Software der Lautsprecher und AirTags

Auch das Zubehör ist vom umfangreichen Apple-Update im Dezember betroffen: HomePod OS 16.2 für die kabellosen Lautsprecher HomePod und HomePod mini verbessere die App-Architektur, so das Tech-Unternehmen. Die Update-Aktualisierung landet in der Regel automatisch auf den HomePod-Geräten, kann aber auch händisch angestoßen werden. Allgemein enthält die Softwareversion 16.2 allgemeine Verbesserungen im Hinblick auf Leistung und Stabilität.

Etwas früher wurde bereits die Firmware der Bluetooth-Tracker AirTags optimiert. Die aktuelle Version trägt die Nummer 2A36, hier hält sich Apple bedeckt, es dürfte sich um ein kleines Funktions- und Sicherheitsupdate handeln. Die vorherige Version des Ortungsdienstes (2A24e) hatte Apple Wochen zuvor kurzfristig wieder zurückgezogen. Auch die Apple-Watch erhält ein kleines Update (watchOS 9.2)

