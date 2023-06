iOS 17: Release und neue Funktionen für FaceTime, AirDrop, Siri und mehr

Auf der WWDC hat Apple sein neues Betriebssystem iOS 17 vorgestellt. Wir verraten, welche neuen Funktionen Sie erwarten, wann iOS 17 veröffentlicht werden soll und welche iPhones iOS 17 bekommen.

Ganz klar: Der Star der Worldwide Developers Conference (WWDC), die Apple Anfang Juni 2023 ausgerichtet hat, war das Mixed-Reality Headset "Vision Pro". Neben dem ersten "räumlichen Computer von Apple" bekamen Fans, Branchenkenner und Technik-Interessierte auf der Entwicklerkonferenz allerdings auch noch einen ersten Eindruck vom neuen iPhone-Betriebssystem iOS 17. Alle wichtigen Informationen zu iOS 17 finden Sie im folgenden Artikel.

Wann kommt iOS 17 raus?

Das neue iPhone 15 steht für Herbst bereits in den Startlöchern, wenngleich eine Neuerung zu Lieferverzögerungen beim iPhone führen könnte. Kein Wunder, dass sich Apple-Fans also fragen, wann auch noch das neuste Betriebssystem aus Cupertino den Weg auf ihre Smartphones findet. Während Apple auf seiner Website zu iOS 17 lediglich von einer Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres spricht, will das Portal macrumors.com erfahren haben, dass der Release für iOS 17 für September 2023 geplant ist. Dies würde mit Apples Veröffentlichungspolitik übereinstimmen. Denn für das iPhone 15 haben Branchenkenner den 12. oder 17. September 2023 als möglichen Termin ausgemacht.

Die erste öffentliche Beta wird laut dem Portal chip.de im Juli 2023 starten. Zudem hat Apple sieben neue Features geplant, die 2023 für das iPhone kommen sollen.

Welche iPhones bekommen noch iOS 17?

Während manche Apple-Fans bereits planen, sich das neue iPhone 15 zuzulegen und deshalb ohnehin in den Genuss des neuen iOS kommen werden, stellen sich einige Nutzer die Frage, ob ihr älteres Apple-Smartphone ebenfalls mit dem neuen Betriebssystem laufen wird. Auch die Nutzer der 14. iPhone-Generation dürfen sich sicher sein, dass iOS 17 auf ihre Smartphones kommen wird. Wir haben in einem gesonderten Artikel eine genaue Liste der iPhones angelegt, die iOS 17 voraussichtlich erhalten werden.

iOS 17: Auf diese neuen Funktionen können sich Nutzer freuen

Während sich einige Gerüchte zum neuen iOS 17 auf der WWDC bestätigt haben, setzte Apple in einigen Bereichen noch einen drauf. In der folgenden Auflistung finden Sie die wichtigsten iOS 17-Neuerungen, die Apple auf der WWDC angekündigt hat – samt kurzer Erläuterungen.

AirDrop wird umfangreicher: Die hauseigene Sharing-Funktion von Apple wollen die Entwickler aus Cupertino noch einmal verbessern. In iOS 17 lassen sich mit der Funktion "NameDrop" ganz einfach Nummern und Mailadressen ohne lästiges Tippen austauschen. Dazu werden beide iPhones oder eine Apple Watch nebeneinander gehalten. Beim Aneinanderhalten zweier iPhones soll AirDrop zukünftig übrigens automatisch starten. Sind beide Nutzer in iCloud angemeldet, setzt sich die Übertragung zudem fort, auch wenn die Reichweite des anderen Nutzers verlassen wird.

Einfach nur "Siri": Internetforen sind voll von Nutzern, die sich darüber beschweren, dass Apples-Sprachassistent nur mit "Hey Siri" eingeschaltet werden kann. Unter iOS 17 soll zukünftig ein einfaches "Siri" ausreichen, um mit dem Sprachbot in Kontakt zu treten. Außerdem soll "Siri" jetzt mehrere Anfragen hintereinander bearbeiten können, ohne dass es erneut angesprochen werden muss.

FaceTime: Das neue FaceTime ist in gewisser Weise eine Kampfansage an die klassische Mailbox. Nimmt jemand einen FaceTime-Anruf nicht an, kann der Anrufer eine Video- oder Audionachricht hinterlassen. FaceTime weitet sich zudem auf den Apple TV aus und kann nun vom Fernseher aus genutzt werden. Bei den FaceTime-Anrufen finden zudem durch Gesten ausgelöste Augmented Reality-Effekte Anwendung. "Daumen hoch" löst dann beispielsweise ein Feuerwerk oder Konfetti aus.

Wegbegleitung: Mit diesem Feature können iPhone-Nutzer andere wissen lassen, dass sie gut angekommen sind. Freunde und Familienmitglieder werden durch "Wegbegleitung" automatisch benachrichtigt, wenn der Nutzer an seinem Ziel ankommt. Hört der Nutzer auf, sich zu bewegen, teilt es hingegen wichtige Informationen, wie Standort oder Batteriestatus mit den Empfängern.

Verifizierungscodes: Wer für Online-Dienste hin und wieder Verifizierungscodes beantragen muss, hat es mit Apple Mail in Zukunft leichter. Das System füllt die Bestätigungscodes per Mail in Zukunft ohne lästiges Abtippen selbst aus.

Nachschlagen erhält Boost: Wer gerne die Funktion "Nachschlagen" verwendet, der wird diese in Zukunft sicher noch häufiger nutzen. Apple plant für iOS 17 die Funktion "Visuelles Nachschlagen". Damit lassen sich freigestellte Fotos und auch Objekte in Videos nachschlagen und ähnliche Bilder finden.

Personalisiertes Kontaktposter bei Anrufen: Nutzer können nun ein eigenes "Kontaktposter" mit einem Lieblingsfoto oder Memoji und der Lieblingsschrift erstellen. Dieses Poster ist Teil der Kontaktkarte und wird beispielsweise dann angezeigt, wenn der Nutzer jemand anderen anruft.

Wem das an Neuerungen nicht genug ist: Apple scheint an einem faltbaren iPhone zu arbeiten. Dessen Display soll sich selbst reparieren. Wann das neue Smartphone auf den Markt kommen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.