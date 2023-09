iPad und iPad Pro: Bekommen wir ein neues Modell am 12. September zu sehen?

Nicht nur das iPhone 15 von Apple wird sehnlichst erwartet. Auch das iPad und iPad Pro erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie stehen die Chancen, ein neues Modell im September zu sehen?

08.09.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Inmitten der wachsenden Vorfreude auf Apples bevorstehende Keynote am 12. September brodelt die Gerüchteküche. Während die meisten Augen auf die neueste iPhone-Generation gerichtet sind, fragen sich viele, ob Apple auch ein neues iPad, sei es das Standardmodell, das Pro oder das Air, vorstellen wird. Welche Gerüchte momentan zu neuen iPad-Modellen kursieren und wie wahrscheinlich es ist, dass Apple auf seinem September-Event ein neues Modell vorstellt, erfahren Sie hier.

Übrigens: Das Apple-Headset Vision-Pro wurde schon im Sommer bei der WWDC vorgestellt und soll bereits Anfang 2024 in den Verkauf gehen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Apple den Fokus beim Herbstevent erneut auf sein Headset legen wird.

iPad, iPad Pro und iPad Air: Diese Gerüchte kursieren aktuell

Die Spekulationen um das iPad Air sind derzeit besonders interessant. Ein Bericht von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise deutet an, dass ein 14-Zoll-Modell des iPad Air geplant war, das jedoch bislang nicht realisiert wurde. Stattdessen könnte ein 13-Zoll-Modell in der Pipeline sein, das dem kleineren MacBook Pro in der Größe entspricht. Das würde sicherlich viele Apple-Fans begeistern.

Doch auch Gerüchte über das iPad Pro ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Ein Artikel von techradar.com enthüllte, dass die nächsten iPad Pros möglicherweise mehr MacBook-ähnliche Eigenschaften aufweisen könnten. Es gibt Gerüchte über ein neues Magic Keyboard mit einem größeren Trackpad und einem Aluminium-Design, das den aktuellen MacBooks ähnelt. Und als wenn das nicht genug wäre, könnte das OLED iPad Pro, das für 2024 erwartet wird, mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 TB erhältlich sein.

Lesen Sie auch

Apple-Keynote iPhone 15, Apple Watch 9 und Co. - Das erwartet Apple-Fans beim "Wonderlust"-Event

Vertrauenswürdige Leaks und Brancheninsider, darunter auch Apple-Kenner Mark Gurman, haben auf verschiedene Neuerungen und Updates für die iPad-Reihe hingewiesen. Die Tatsache, dass es ständig neue Gerüchte und Spekulationen gibt, lässt darauf schließen, dass Apple in Sachen iPad etwas Großes in Arbeit hat.

Neue iPad-Modelle auf der Apple Keynote am 12. September? So stehen die Chancen

Die Chancen, dass Apple am 12. September ein neues iPad-Modell vorstellt, sind derzeit Gegenstand intensiver Spekulationen und Debatten in der Tech-Community. Historisch gesehen hat Apple oft neue iPads im Oktober vorgestellt, wie es auch im vergangenen Jahr der Fall war, als das iPad der 10. Generation im Oktober 2022 enthüllt wurde. Dies könnte darauf hindeuten, dass Apple auch dieses Jahr eine ähnliche Strategie verfolgt und die iPad-Ankündigungen für ein späteres Event aufbewahrt.

Andererseits ist die Keynote im September eines der größten Events von Apple, und das Unternehmen könnte versucht sein, die Gelegenheit zu nutzen, um ein neues iPad vorzustellen und die Aufmerksamkeit der globalen Medien zu nutzen. Laut einem Bericht von heise.de ist es jedoch unklar, ob die neuen iPhone- und iPad-Betriebssysteme gleichzeitig im September erscheinen werden oder ob das Tablet-OS wie im Vorjahr auf Oktober verschoben wird. Wäre dies der Fall, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Apple plant, die iPad-Ankündigungen zu verschieben. Insgesamt - basierend auf den aktuellen Gerüchten und der jüngsten Geschichte von Apple - scheint es wahrscheinlicher, dass das Unternehmen die iPad-Ankündigungen für ein späteres Datum aufbewahrt.

Übrigens: Um das neue iPhone ranken sich schon zahlreiche Gerüchte. So wird vermutet, dass Apple bei den neuen Modell erstmals einen USB-C-Anschluss verbaut und damit der EU-Vorgabe für das Jahr 2024 zuvorkommt. Zudem könnte Apple den SIM-Kartenslot für den europäischen Markt komplett streichen und seine Smartphones nur noch mit elektronischer SIM verwenden lassen. Eine mögliche Änderung an den Seitentasten scheint allerdings verworfen worden zu sein.