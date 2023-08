iPhone 15 im Barbie-Look: Wie sieht die Barbiecore-Collection aus?

"Barbie" ist der Kino-Hit des Sommers und hat jetzt auch die Barbiecore-Collection von Caviar für das iPhone 15 inspiriert. Wie das Design aussieht, wann es kommt und wie viel es kostet, lesen Sie hier.

22.08.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Der Film "Barbie" ist in den Kinos derzeit der absolute Kassenhit. Laut Statista führte der Film die Kino-Charts in Deutschland vom 7. bis 13. August erneut an, spielte 4,04 Millionen Euro ein und lockte 413.900 Besucherinnen und Besucher in die deutschen Kinos. Der Hype um die Barbie-Puppe von Mattel scheint sich nun auch auf das kommende iPhone 15 auszuwirken.

Der Smartphone-Veredler Caviar hat eine Barbiecore-Collection für das neue Apple-Smartphone, die Apple Watch 9 sowie das bereits erschienene Samsung Galaxy Z Flip 5 angekündigt. Einer Pressemitteilung zufolge hat Caviar sich für die Sonderedition von der "Barbie-Ästhetik" inspirieren lass und will die Mobilgeräte mit Rubinen, weißen Diamanten, fuchsiafarbenem Leder und Roségold in "atemberaubende Kunstwerke" verwandeln.

Apple und Samsung in der Barbiecore-Collection: Wie sieht das Design aus?

Das neue iPhone 15 ist in der Barbiecore-Collection sowohl in der Pro als auch in der Max-Version verfügbar. Laut Caviar ist der Rahmen um die Kamera, die Ränder, ein Anhänger mit dem Caviar-Logo und ein kleiner Barbie-Stiletto am unteren Rand des iPhone-Rückens mit 24 Karat Roségold veredelt. Die Kamerainsel auf der Rückseite ist zudem mit 84 Swarovski-Kristallen versehen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist auf der unteren Hälfte ebenfalls in 24 Karat Roségold getaucht und der obere Teil der Rückseite wurde mit einem Barbie-Schriftzug versehen. 49 Rubine sind rund um die vergoldete Hälfte angebracht und sollen den Stiletto, der auf der Smartphone-Rückseite eingraviert ist, veredeln. Zudem verziert ein rosafarbener Bommel aus Kunstfell die Rückseite des Samsung Galaxy Z Flip 5 - er soll die Darstellung des "Bommel-Stilettos" aus dem Barbie-Film vollenden.

Lesen Sie auch

Software Android 14: Diese Smartphones bekommen das große Update

Das Gehäuse der Apple Watch 9 ist laut Caviar aus 316L-Edelstahl mit Roségold PVD-Beschichtung gefertigt. Die Stifte an der Seite sind aus legiertem Stahl mit Chromanteil und ebenfalls in Roségold gefertigt. Das Armband besteht aus texturiertem rosa Gummi.

Übrigens ist die neue Barbiecore-Collection von Caviar streng limitiert. Wie netzwelt.de berichtet und auch auf der Caviar-Bestellseite zu sehen ist, wird es von jedem Modell aus der Kollektion nur 99 Exemplare zu kaufen geben.

iPhone und Co. im Barbie-Look: Wie teuer ist die Veredelung?

Roségold, Kristalle und Rubine machen die veredelten Mobilgeräte in der Barbiecore-Collection nicht gerade günstig. Lieferkosten fallen laut netzwelt.de dafür aber keine an.

Das sind die aktuellen Preisangaben auf der Caviar-Bestellseite: