"Ironheart": Ist der Start schon bekannt? Infos zu Besetzung und Handlung

Disney+ hat "Ironheart" angekündigt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Marvel-Comic. Start? Folgen? Besetzung? Handlung? Trailer? Wir teilen alles mit Ihnen, was wir herausbekommen haben.

10.02.2022 | Stand: 09:50 Uhr

"Ironheart": Disney+ arbeitet an einer neuen Superhelden-Serie nach einem Comic aus dem Marvel-Universum. Hier finden Sie alle Infos, die zu dem geplanten Science-Fiction-Epos bereits durchgesickert sind.

"Ironheart": Wann ist der Start bei Disney+?

Bisher wissen wir nur, dass die Dreharbeiten im April dieses Jahres beginnen werden. Wir lehnen uns sicher nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir einfach mal das Jahr 2022 für den Serienstart prognostizieren. Sobald wir Näheres erfahren, werden wir es unverzüglich an dieser Stelle ausplaudern.

Handlung: Worum geht es bei "Ironheart"?

Eine geniale Teenie-Erfinderin namens Riri Williams entwickelt die beste Rüstung seit "Iron Man". Was sie damit anfängt? Lassen Sie sich überraschen.

"Ironheart" bei Disney+: Die Folgen

Die Serie ist auf sechs Folgen angelegt, deren Episodentitel bisher noch unter dem Schleier der Zukunft verborgen liegen. Auch hier gilt: Sobald wir was rauskriegen, sind Sie die ersten, die es bei uns erfahren.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Ironheart"?

Disney+ ist im Hinblick auf den Cast etwas schmallippig. Bisher steht nur ein einziger Name auf der Besetzungsliste:

Dominique Thorne als Riri Williams/Ironheart

Dominique Thorne ist eine amerikanische Schauspielerin, die in "If Beale Street Could Talk" (2018) als Shelia Hunt und in "Judas and the Black Messiah" (2021) als Judy Harmon jeweils eine der Hauptrollen spielte.

In "Black Panther: Wakanda Forever" war sie ebenfalls bereits in der Rolle von Riri Williams/Ironheart zu sehen.

Hinter der Kamera agieren:

Chinaka Hodge als Serienschöpfer, Showrunner, Haupt-Drehbuchautor und Executive Producer

Kevin Feige, Louis D'Esposito und Victoria Alonso als Executive Producers

Stream von "Ironheart" bei Disney+

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr (Preise Stand 31.01.2022).

Durch die Einbeziehung von Disney Star Anfang 2021 hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

"Ironheart": Der Trailer

Einen Trailer im eigentlichem Sinn hat Disney+ bisher nicht veröffentlicht, aber hier haben wir ein "Show Announcement" für Sie.