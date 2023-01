Island - Portugal bei der Handball-WM 2023: Übertragung im TV und Stream

Im Rahmen der Handball-WM-Gruppenphase begegnen sich die Mannschaften von Island und Portugal Mitte Januar 2023. Hier finden Sie alle Informationen zum Spiel rund um Übertragung, Uhrzeit und Termin.

Im Januar 2023 heißt es für viele Teams der ganzen Welt wieder "Anwurf". Die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Herren startet am 11. Januar in Katowice, Polen und wird sicherlich für viel Spannung sorgen. Gastgeber 2023 sind diesmal zwei Länder mit vier und fünf Spielorten und Stadien in Polen und Schweden. Genauer bedeutet das: Die Spiele finden in Katowice, Krakau, Danzig und Płock oder Stockholm, Malmö, Göteborg, Kristianstad und Jönköping statt.

Insgesamt spielen 32 Nationen in 112 Spielen um den Weltmeister-Titel. Am 12. Januar steht unter anderem die Partie Island gegen Portugal auf dem Spielplan der Männer-Handball-WM '23. Der Deutschland-Kader hat seine erste Begegnung am 13. Januar.

Sie wollen mehr zum Spiel der Gruppenphase erfahren? Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Informationen rund um Übertragung live im Free-TV und Stream sowie zu Uhrzeit und Termin. Am Ende finden sie zudem eine Bilanz zu den beiden Rivalen.

Termin und Uhrzeit von Island vs. Portugal bei der Handball-WM 2023

Im Rahmen der Gruppenphase treffen die beiden Nationalteams von Island und Portugal am Donnerstag, dem 12. Januar 2023, aufeinander. Anwurf der Partie ist um 20.30 Uhr in der Kristianstad Arena in Krisitanstad, Schweden.

Die beiden Teams sind Teil von Gruppe D und kämpfen gemeinsam mit Südkorea und Ungarn um den Einzug in die Hauptrunde. Deutschland ist Teil von Gruppe E und trifft zunächst auf Katar, dann auf Algerien und Serbien.

Island - Portugal bei der Handball-WM 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die beiden Sender ARDund ZDF konnten sich die Rechte an Spielen der deutschen Nationalmannschaft der Handball-WM-Übertragung 2023 sichern. Somit können Zuschauerinnen und Zuschauer Deutschland live im TV oder online im Stream bei sportschau.de und zdf.de verfolgen.

Das Spiel Island gegen Portugal zählt nicht zu den Übertragungen von ARD und ZDF. Aber gute Nachrichten für alle Fans: Die Partie wird dennoch im deutschen Free-TV übertragen. Denn 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung laufen im Januar bei Eurosport. Sowohl live im TV bei Eurosport 1 als auch im Live-Stream bei discovery+ können Sie das Gruppenspiel Island gegen Portugal am 12. Januar 2023 verfolgen. Die Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Island - Portugal, Gruppenphase der Handball-WM 2023

Island - Portugal, Gruppenphase der Handball-WM 2023 Datum: Donnerstag, 12. Januar 2023

Donnerstag, 12. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Kristianstad Arena, Krisitanstad (Schweden)

Kristianstad Arena, Krisitanstad (Schweden) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

Eurosport 1 Übertragung im kostenlosen Live-Stream: -

Handball-WM 2023: Bilanz zu Island gegen Portugal

Im direkten Vergleich gab es zwischen Island und Portugal bisher elf Duelle. Davon konnte sich Island sieben Siege sichern, während Portugal nur vier zu verbuchen hat. Unentschiedene Partien gab es bis dato nicht. Ein Blick auf das Torverhältnis verdeutlicht: Island liegt mit 286:256 vorn.

Die Übersicht zu bisherigen WM-Siegern zeigt, dass sich weder Island, noch Portugal seit 1938 einen Handball-WM-Titel sichern konnte.

