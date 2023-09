Der Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. Ist der Gedenktag auch in Bayern ein gesetzlicher Feiertag?

29.08.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Am 3. Oktober wird in Deutschland jedes Jahr die Wiedervereinigung gefeiert, die 1990 offiziell vonstatten ging. Auch in Bayern wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Aber gilt der Gedenktag auch als gesetzlicher Feiertag?

Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag in Bayern?

Die kurze Antwort lautet: Ja. Der Tag der Deutschen Einheit ist auch in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Das gilt übrigens auch in allen anderen Bundesländern. Der 3. Oktober ist nämlich einer von neun gesetzlichen Feiertagen, die in allen Bundesländern begangenen werden. Dazu gehören neben dem Tag der Deutschen Einheitübrigens auch:

Neben dem Tag der Deutschen Einheit gibt es in Bayern insgesamt 13 gesetzliche Feiertage– zumindest in den katholischen Gemeinden. Mariä Himmelfahrt gilt nämlich nur in Gemeinden, in denen hauptsächlich Katholiken wohnen als gesetzlicher Feiertag. In evangelischen Gemeinden ist das nicht der Fall. Übrigens: Augsburg ist die Stadt in Deutschland mit den meisten gesetzlichen Feiertagen. Durch das Friedensfest am 8. August haben Augsburger insgesamt 14 Tage arbeitsfrei.

Was wird am Tag der Deutschen Einheit in Bayern gefeiert?

Von 1949 bis 1990 war Deutschland geteilt. Vier Jahre nachdem der Krieg beendet war, wurde Deutschland in zwei Staaten geteilt, da es Interessenkonflikte zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion gab. Ostdeutschland und Westdeutschland wurden erst am 3. Oktober 1990 offiziell wieder zusammengeführt, die friedliche Revolution zur Wiedervereinigung begann aber bereits 1989.

Wie wird der Tag der Deutschen Einheit in Bayern gefeiert?

Lesen Sie auch

Feiertage Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag in Baden-Württemberg?

Jede Stadt feiert den Tag der Deutschen Einheit anders. Es gibt aber häufig offizielle Zeremonien, Konzerte oder kulturelle Veranstaltungen, an denen auch Politiker teilnehmen. Laut der Bundesregierung gehört der Tag der Deutschen Einheit zu den sogenannten "Beflaggungstagen". An Dienstgebäuden ist dann vorgesehen, die Europaflagge, die Bundesflagge und die Landesflagge zu hissen. (JE)