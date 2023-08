Ist Venedig bald ein gefährdetes Weltkulturerbe?

Unesco überlegt erneut, Venedig auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen. Was bedeutet das? Und welche Auswirkungen hätte das auf den Tourismus?

02.08.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Schmale Kanäle mit malerischen Brücken, unter denen Gondeln fahren, majestätische Gebäude am Canale Grande, und ein Espresso auf dem Markusplatz: So in etwa sieht die Vorstellung vom perfekten Venedig-Urlaub für die knapp 30 Millionen Touristen aus, die jedes Jahr die italienische Lagunenstadt besuchen. Doch der Massentourismus ist neben dem Bauboom und den Folgen des Klimawandels ein Grund, warum es der Stadt derzeit nicht besonders gut geht. Experten der UN-Kulturorganisation Unesco haben Ende Juli empfohlen, Venedig und seine Lagune auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen. Was bedeutet das konkret?

Venedig als gefährdetes Welterbe: Wieso ist Venedig gefährdet?

Laut Unesco drohen der italienischen Kultstadt "irreversible" Schäden durch übermäßigen Tourismus, übermäßige Bebauung und den Anstieg des Meeresspiegels infolge des Klimawandels. Und: Es gebe eine "anhaltende Verschlechterung durch menschliches Eingreifen", hieß es in einer Mitteilung. Und das, obwohl die Probleme in der italienischen Stadt seit Jahren bekannt sind. Die bisherigen Maßnahmen der Behörden seien jedoch nicht ausreichend gewesen, hieß es in der Mitteilung. Es fehle eine "allgemeine strategische Vision".

Der Unesco-Bericht wirft den italienischen Behörden einen "Mangel an strategischem Weitblick" vor, um die Probleme einer der malerischsten Städte Italiens zu lösen. Die Unesco listet 55 Welterbestätten weltweit als "gefährdet" auf, weitere 204 werden von der Organisation aufgrund ihrer Bedrohung aktiv überwacht. Die Aufnahme in die Liste des gefährdeten Welterbes solle dazu beitragen, dass die Anstrengungen zum Schutz Venedigs verstärkt würden. In Ausnahmefällen kann einer Welterbestätte auch der Status als Welterbe entzogen werden. Die britische Küstenstadt Liverpool verlor beispielsweise 2021 ihre Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe.

Venedig als gefährdetes Welterbe: So heftig sind die Reaktionen

Ein Sprecher der Stadt Venedig sagte laut der Agentur Reuters, man werde den Vorschlag "sorgfältig lesen". Anschließend werde man den Vorschlag mit der italienischen Regierung diskutieren.

Lesen Sie auch

Bürgerentscheid in Schwangau Welterbe-Bewerbung der Königsschlösser könnte an der Urne scheitern

Einer von Venedigs ehemaligen Bürgermeistern beschuldigte die internationale Denkmalschutzbehörde jedoch, "eine der teuersten und nutzlosesten Einrichtungen der Welt" zu sein. Massimo Cacciari sagte, die Unesco fälle "Urteile ohne Wissen" und gebe "links und rechts Meinungen ab, die wir am besten ignorieren sollten". Er führte aus: "Sie geben uns keine Mittel, um etwas zu verändern, sondern kritisieren nur. Als ob Venedig die Unesco bräuchte, um Weltkulturerbe zu sein! Wir brauchen mehr Taten und weniger Worte."

Venedig als gefährdetes Welterbe: Was bedeutet das für den Tourismus?

Die Unesco-Experten hoffen, dass die Aufnahme in die Liste zu mehr Engagement lokaler, nationaler und internationaler Akteure führt, um wirksame und nachhaltige Korrekturmaßnahmen zu entwickeln. Doch auch für Einheimische und auf den Tourismus hätte eine solche Entscheidung gravierende Auswirkungen. Für den Schutz der Stadt könnten sich etwa die Auflagen für den Massentourismus verschärfen.

Die Unesco erklärte, dass Folgendes auf die Lagunenstadt zukommen könnte: „Konkrete Vorgaben zur Behebung oder Abwendung der Gefährdung, ein Programm für Abhilfemaßnahmen sowie ein verstärktes Monitoring durch jährliche Berichte zum Erhaltungszustand.“ Bei der Umsetzung der Abhilfemaßnahmen könnte die Stadt Unterstützung durch den Welterbefonds sowie umfangreicher fachlicher Expertise bekommen.

Venedig als gefährdetes Welterbe: Wann wird das entschieden?

Im September entscheidet das Welterbekomitee der UN-Mitgliedsstaaten, ob es der Expertenempfehlung nachkommt und Venedig auf die Liste des gefährdeten Welterbes setzt. Die im fünften Jahrhundert gegründete Inselstadt wäre damit tragischerweise in illustrer Gesellschaft: Neben dem tropischen Regenwalderbe von Sumatra in Indonesien, der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern, dem Everglades-Nationalpark in den Vereinigten Staaten und seit 2023 auch dem historischen Zentrum von Odessa steht die Innenstadt Wiens auf der Liste - wegen eines umstrittenen Hochhausprojekts.

Venedig als gefährdetes Welterbe wurde bereits 2021 diskutiert

Die Aufnahme Venedigs in die Gefährdungsliste wäre nicht überraschend. Sie war von der Unesco bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen worden, konnte aber in letzter Minute durch einige von der italienischen Regierung ergriffene Sofortmaßnahmen abgewendet werden. Eine solche Maßnahmen war, großen Schiffen - wie Kreuzfahrtschiffen - zu verbieten, durch den Markuskanal zu fahren. Das Verbot für große Schiffe wird durchgesetzt, obwohl es nach Ansicht der Unesco auch auf andere, sehr umweltschädliche Schiffstypen ausgedehnt werden sollte. Weitere angekündigte Handlungen, um die Stadt zu retten, waren aber ausgeblieben.