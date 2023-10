Gardasee: Das sind die beliebtesten Cafés

Ein Espresso an der Uferpromenade des Gardasees - gibt es etwas Schöneres? Das sind eine Auswahl der beliebtesten Cafés am Gardasee.

10.10.2023 | Stand: 06:37 Uhr

Zu einem genüsslichen Urlaub in Italien gehören für viele Touristen Spezialitäten wie Pasta, Pizza, Wein und vor allem: Kaffee. Der Espresso gehört zur "dolce vita", zum italienischen Lebensstil. Und guter Kaffee muss einem italienischen Sprichwort zufolge schwarz wie die Nacht, süß wie die Liebe und heiß wie die Hölle sein. Wo man einen solchen Espresso findet? Zum Beispiel in den Cafés am Gardasee. Hier haben wir Ihnen eine Auswahl an den beliebtesten Cafés zusammengestellt, die einen Abstecher wert sind, wenn man die vielen Sehenswürdigkeiten am Gardasee abklappert.

Cafés am Gardasee: Frühstück im Caffe Cristallo

Vom Caffe Cristallo in Riva del Garda aus kann man - die Berge im Rücken - gemütlich über die Piazza Catena, den Turm Torre Apponale und den angrenzenden nördlichsten Uferabschnitt des Gardasees blicken. Allein der Ausblick ist ein Abstecher wert. Und wenn man schon mal dort ist: Im Caffe Cristallo lässt es sich hervorragend Frühstücken und Brunchen. Doch auch an späten Abenden können Besucher dort Getränke oder ein Eis genießen.

Cafés am Gardasee: Livemusik im Cafe Millennium

Der Reiseveranstalter Marco Polo empfiehlt das Cafe Millennium. Es befindet sich nur fünf Minuten Autofahrt vom Gardasee entfernt in Costermano sul Garda. Freitags und Samstags kann man bei köstlichen Sandwiches und einem kühlen Drink Livemusik erleben. Auch vegane Gerichte stehen auf der Karte des Cafe Millennium.

Cafés am Gardasee: Eis zum Kaffee in der Gelateria Flora

Als echtes Muss für Besucher von Riva des Garda gilt die Gelateria Flora. Mit mehr als 1500 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Tripadvisor ist das Café wirklich kein Geheimtipp mehr - viele Kunden kommentieren, dort gebe es das beste Eis der Welt. Ganz objektiv lässt sich zumindest sagen, dass es von der Eisdiele zu Fuß nur wenige Minuten zum kühlen Wasser des Gardasees sind. Wer aber kein Eis zum Mitnehmen möchte, sondern sich auf der überdachten Terrasse des Cafés niederlässt, kann dort zum Beispiel einen cremigen Cappuccino, einen üppigen Eisbecher oder ein Stück Torte genießen.

Cafés am Gardasee: Süße Verführung bei Torta della Nonna

Torten von Oma verspricht wortwörtlich das Café Torta della Nonna in Peschiera . Fans von kleinen Törtchen, Macarons, Keksen und anderen süßen Gebäckstücken kommen hier voll auf ihre Kosten. Aber auch Herzhaftes wie belegte Croissants oder Panini wird serviert. Sowohl bei Google als auch bei Tripadvisor kommt Torta della Nonna auf mehr als vier Sterne in der Nutzerbewertung.

Cafés am Gardasee: Caffè Grande Italia in historischem Ambiente

Die historische Stadt Sirmione am Südufer des Gardasees ist beliebt bei Touristen, die alten Stadtmauern mit den charakteristischen Zinnen weltberühmt. Wer in diesem Ambiente einen Espresso genießen möchte, sollte sich nach dem Caffè Grande Italia umschauen. Bereits seit 1897 wird es betrieben, mittlerweile in fünfter Generation, wie das Magazin Aromatico schreibt. Damit ist es das älteste Café in Sirmione . "An dem lebhaften Piazza Carducci von Sirmione gilt es als Institution und hat in seiner über 100-jährigen Geschichte schon so manchen berühmten Gast empfangen", schreibtAromatico.

Cafés am Gardasee: Herzhaftes im Plaza Cafe

Diese gemütliche Mischung aus Café und Bar in Caprino Veronese hat volle fünf Sterne auf Tripadvisor und hat dafür 2021 eine Auszeichnung bekommen. Das Café wird aber auch von restaurantguru.com empfohlen. Wer gute Sandwiches und Burger zu schätzen weiß, sollte im Plaza Cafe genau richtig sein. Tagsüber lohnt sich eine Espressobestellung, abends dann ein Aperol oder andere Cocktails. So wird der Urlaubstraum am Gardasee noch besser.

Cafés am Gardasee: Frühstück an der Uferpromenade in der Gelateria Al Porto

Auch das Westufer des Gardasees bietet schöne Cafés . Direkt am alten Hafen sitzt man auf der Terrasse der Gelateria Bar Al Porto in Limone sul Garda . Seit 1977 gibt es dort feinsten Kaffee, Frühstück, kleine Snacks, selbst hergestelltem Eis oder Cocktails. Die Bohnen für den Espresso bezieht Al Porto aus einer am Gardasee gelegenen Kaffeerösterei . "Aufgrund der Lage herrscht rund um die Gelateria Al Porto meist reges Treiben, dafür kann man von hier aus wunderbar die Vorbeiflanierenden beobachten", urteilt der Reiseführer alpen-guide.deüber das Café .

Geheimtipp: Kaffeeröstereien am Gardasee

Guten Kaffee gibt es natürlich nicht nur im Café : Ein Geheimtipp für wirklich köstlichen Espresso sind Röstereien. Denn am Gardasee gibt es einige Betriebe, die sich auf die Röstung von Kaffee spezialisiert haben. Und dort kann man die schwarzen Bohnen nicht nur kaufen, sondern auch frisch geröstet probieren.

Das Tourismus-Portal Gardasee.de empfiehlt etwa die Kaffeerösterei G. Martini in Padenghe sul Garda am südwestlichen Gardaseeufer. Auch die traditionsreiche Kaffeerösterei Omkafè in Arco mit großem Kaffeemuseum wird dort empfohlen. Die Rösterei Bendinelli am Südufer des Gardasees in Pacengo di Lazise röstet bis heute auf traditionelle Art in einem klassischen Trommelröster und bei niedriger Temperatur. "So kann jede einzelne Kaffeebohne ihr volles Aroma entfalten", erklärt Aromatico. Und im Familienbetrieb Caffè Roen in Affi können Besucher ihren Espresso direkt in der Rösterei trinken. Gardasee .de fasst zusammen: "Hier ist der Kaffee noch kein Massenprodukt, die Kaffeebohnen werden in kleinen Mengen zubereitet."