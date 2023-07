Gardasee: Diese 15 Sehenswürdigkeiten lohnen sich besonders

Der Gardasee bietet eine große Zahl an Sehenswürdigkeiten. Wer sich bei seinem nächsten Urlaub nicht entscheiden kann: Hier kommen 15 Orte am Gardasee, die einen Besuch wert sind.

Glitzerndes Wasser, malerische Berglandschaften: Der Gardasee ist eines der beliebtesten Reiseziele in Italien. Und auch für Reisende mit Hund eignet sich der See besonders. In diesem Text werden 15 Sehenswürdigkeiten am Gardasee vorgestellt, die sich besonders lohnen.

Gardasee: 15 besondere Sehenswürdigkeiten für einen Ausflug

Jährlich verzeichnet die Gegend um den Gardasee mehr als 24 Millionen Übernachtungen; der Gardasee boomt bei Touristen. Welche 15 Orte Touristen auf jeden Fall einmal besuchen sollten im Überblick:

Die Halbinsel Sirmione mit seinen antiken Ruinen

Der Ferienort Malcesine

Die Stadt Riva del Garda

Der Ort Limone sul Garda

Der botanische Garten "Heller Garden"

Das Nachtleben von Desenzano del Garda

Der Weinbau von Bardolino

Das historische Zentrum von Salò

Die für den See namensgebende Stadt Garda

Die mittelalterliche Stadt Lazise

Die Scaligerburg in Sirmione

Die Villen und Paläste von Gargnano

Die Festung Peschiera

Die prächtige Villa von Isola del Garda

Der Monte Baldo

Sehenswürdigkeiten am Gardasee: Die Halbinel Sirmione

Die Halbinsel Sirmione liegt am Südufer des Gardasees. Dort lohnt unter anderem ein Besuch der antiken römischen Ruinen von Grotte di Catullo. Sie befinden sich auf einem Hügel oberhalb von Sirmione und bieten einen Einblick in die Vergangenheit.

Der Ferienort Malcesine

Malcesine ist ein Städtchen am östlichen Ufer des Gardasees. Über der Stadt bietet sich einen atemberaubenden Blick auf den See und die umliegenden Berge.

Die Stadt Riva del Garda

Riva del Garda liegt am nördlichen Ufer des Gardasees. Die Stadt ist ein Paradies für Wassersportler. Besucher können auch das mittelalterliche Torre Apponale besichtigen und den Ausblick vom Monte Rocchetta genießen.

Der Ort Limone sul Garda

Der Name ist Programm: Umgeben von Zitronenhainen, bietet dieser Ort eine charmante Atmosphäre. Touristen können eine Bootsfahrt entlang der Küste buchen oder das Zitronenmuseum besuchen.

Der botanische Garten "Heller Garden"

Wer Natur und Gartenarchitektur wertschätzt, ist im "Heller Garden" richtig. Er erstreckt sich über eine Fläche von zehn Hektar und beherbergt eine große Sammlung von exotischen Pflanzen sowie zahlreiche Skulpturen und Kunstwerke.

Das Nachtleben von Desenzano del Garda

Die lebhafte Stadt Desenzano del Garda ist bekannt für ihr pulsierendes Nachtleben und ihre historischen Stätten wie die Villa Romana und die Rocca di Desenzano. Wer gerne feiert und unter Menschen ist, sollte diese Stadt besuchen.

Der Weinbau von Bardolino

Bekannt für seinen Weinbau, lädt Bardolino zu ausgiebigen Verkostungen ein. Touristen können zum Beispiel das Weingut Zeni besuchen oder auch die charmante Altstadt erkunden.

Das historische Zentrum von Salò

Salò ist bekannt für seine prächtige Architektur und seine Geschichte. Eine Sehenswürdigkeit ist die Kathedrale von Salò, mit ihrer eleganten Fassade und ihren kunstvollen Details.

Die Stadt Garda

Im 12. Jahrhundert gab die Stadt Garda dem See seinen heutigen Namen. Garda liegt inmitten von Hügeln in einer üppig grünen Bucht. Einen schönen Panoramablick bietet sich vom Rocca di Garda.

Die mittelalterliche Stadt Lazise

Die mittelalterliche Gemeinde Lazise ist von einer Stadtmauer umgeben und beeindruckt vor allem mit seinen schönen Promenaden und kleinen Lokalen am Hafen.

Die Scaligerburg in Sirmione

Die Wasserburg liegt in Sirmione am südlichen Ufer des Gardasees. Sie gilt als eine der außergewöhnlichsten militärarchitektonischen Anlagen des 14. Jahrhunderts in Italien. Das Besondere: Sie ist relativ unverändert erhalten geblieben.

Die Villen und Paläste von Gargnano

Das idyllische Dorf Gargnano am Westufer des Sees ist bekannt für seine schönen Villen und Paläste. Es lohnen etwa ein Besuch der Kirche San Francesco oder ein Spaziergang entlang der Uferpromenade.

Die Festung Peschiera

Die Festung Peschiera ist ein beeindruckendes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert und außerdem Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Touristen können zum Beispiel eine Bootsfahrt entlang der Stadtmauern buchen.

Die prächtige Villa von Isola del Garda

Die Insel Isola del Garda beherbergt eine prächtige Villa im neugotischen Stil. Führungen ermöglichen Einblicke in die Geschichte und die beeindruckenden Gärten.

Der Monte Baldo

Für Naturliebhaber ist der Monte Baldo vermutlich genau der richtige Ort. Mit der Seilbahn erreicht man den Gipfel und kann dort wandern oder die spektakuläre Aussicht genießen.

