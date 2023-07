"Jan Ullrich - Der Gejagte": Start, Folgen und Stream - alle Infos zur Doku-Serie

Die Serie "Jan Ullrich - Der Gejagte" berichtet über Deutschlands bekanntesten Radsportler. Hier erfahre Sie alles rund um Start, Handlung, Folgen und Trailer.

21.07.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Im Winter 2023 wird die neue Dokumentarserie "Jan Ullrich - Der Gejagte" über den ehemaligen deutschen Radsportler Jan Ullrich starten. In der von Sebastian Dehnhardt inszenierten Dokumentation wird die Karriere des Radrennfahrers mit all ihren Höhen und Tiefen beleuchtet, während der Sportler selbst und seine Weggefährten zu Wort kommen.

Sie möchten mehr über die Dokuserie erfahren? Wir haben alle wichtigen Informationen zum Inhalt der Doku: Wie viele Folgen gibt es? Gibt es bereits einen Trailer mit ersten Einblicken und wo lässt sich die Serie im Stream sehen?

"Jan Ullrich - Der Gejagte": Start der Doku-Serie

Das Veröffentlichungsdatum steht fest: Am 28. November 2023 wird die Serie bei Amazon Prime Video veröffentlicht.

Ende 2023 tauchen die Zuschauer dann in die Höhen und Tiefen der Karriere von Deutschlands bekanntestem Radsportler ein.

Folgen von "Jan Ullrich - Der Gejagte"

Lesen Sie auch

Prime Video "The Lost Flowers of Alice Hart": Start, Handlung und Folgen der Drama-Serie

Die von Amazon produzierte Serie umfasst insgesamt vier Folgen. Es ist noch nicht bekannt, ob diese alle gleichzeitig veröffentlicht werden oder einzeln und wöchentlich. Weitere Informationen werden voraussichtlich vor dem Start der Serie bekannt gegeben.

In den Folgen der mehrteiligen Serie wird ein kritischer Blick auf Jan Ullrichs außergewöhnliche Karriere, seine Erfolge, die Abstürze und seine Persönlichkeit geworfen. Dies soll aus mehreren Perspektiven erfolgen.

Hier ist ein Überblick zu den einzelnen Folgen:

Folge 1: "Titel noch nicht bekannt" (Dienstag, 28. November)

Folge 2: "Titel noch nicht bekannt" (Datum ausstehend)

Folge 3: "Titel noch nicht bekannt" (Datum ausstehend)

Folge 4: "Titel noch nicht bekannt" (Datum ausstehend)

"Jan Ullrich - Der Gejagte": Besetzung - Wer kommt in der Doku zu Wort?

Die Doku-Serie enthält wird neben Jan Ullrich selbst auch mehrere exklusive Interviews beinhalten. Die Zuschauer erwartet wohl ein ehrliches und umfassendes Porträt des ehemaligen Ausnahmeathleten.

Ebenfalls zu sehen sein werden unter anderem Ullrichs langjähriger Rivale Lance Armstrong, sowie der spanische Doping-Arzt Eufemiano Fuentes. Über weitere Gäste ist bislang nichts bekannt. Sobald Amazonneue Informationen bekannt gibt, werden wir diese hier ergänzen.

"Jan Ullrich - Der Gejagte": Worum geht es in der Doku?

In der exklusiven Doku-Serie "Jan Ullrich - Der Gejagte" wird die Karriere des ehemaligen deutschen Radsportprofis ausführlich betrachtet, inklusive seiner Erfolge, Abstürze und seiner Persönlichkeit. Nachdem Jan Ullrich ein deutschlandweit gefeierter Sportstar war, erlebte er einen tiefen Absturz durch Doping und Eskapaden, doch mittlerweile hat er sich stabilisiert und ist wieder regelmäßig mit dem Rad aktiv. Bereits im September 2022 kündigte der ehemalige Tour-de-France-Sieger an, dass er in der Serie seine Geschichte erzählen wird, dabei kommen auch mehrere bekannte Weggefährten zu Wort.

Ullrichs Sieg bei der Tour de France löste in Deutschland einen Radsport-Boom aus. Doch 2006 wurde er kurz vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt von seinem Team suspendiert, aufgrund seiner Verbindungen zu Fuentes. Der Internationale Sportgerichtshof Cas sperrte Ullrich 2012 für zwei Jahre und erkannte ihm den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse 2006 sowie die Etappenerfolge beim Giro d'Italia 2006, bei der Deutschland Tour 2005 und bei der Tour de Suisse 2005 und 2006 ab.

"Jan Ullrich - Der Gejagte" im Stream: Wo läuft die Doku?

"Jan Ullrich - Der Gejagte" wird exklusiv auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Dort wird die Serie nach dem 28. November jederzeit auf Abruf im Stream zur Verfügung stehen.

"Jan Ullrich - Der Gejagte": Trailer

Ein Trailer zur Serie wurde noch nicht veröffentlicht, dafür aber ein erster Teaser. Somit kann bereits jetzt ein Einblick in die Serie gewonnen werden. Das veröffentlichte Video zeigt Jan Ullrich, wie er offen über seinen Absturz und den Konsum von Drogen spricht. Hier ist der Teaser zur Serie auf Amazon Prime: