"Jauch gegen Let's Dance": Gäste, Übertragung und alle Infos

"Jauch gegen Let's Dance" läuft Anfang Februar bei RTL. Hier finden Sie alle Infos rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und ein Kurzporträt zu Günther Jauch.

16.01.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Die Quizshow "Jauch gegen Let's Dance" liefert Anfang Februar einen unterhaltsamen Abend. Das gesamte "Let's Dance"-Team unter anderem mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González versucht sich in aufregenden Wissens-Duellen gegen den "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch durchzusetzen.

Nach mehreren Runden Gehirnjogging kann das Gewinner-Team "seiner" Zuschauerhälfte im Studio 35.000 Euro sichern. Die Moderation der Wissens-Quiz-Show auf dem Tanzparkett übernimmt der schlagfertige Entertainer Oliver Pocher.

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Sendung. Wann ist der Termin? Wer sind die Gäste? Wie läuft die Übertragung ab? Und gibt es eine Wiederholung?

Termin: Wann läuft "Jauch gegen Let's Dance" bei RTL?

Die Quizshow auf dem Tanzparkett läuft am Sonntag, dem 5. Februar 2023, bei RTL. Los geht es pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Die Gäste bei "Jauch gegen Let's Dance"

Wie der Titel schon verrät, gehört Günther Jauch zu den Teilnehmern von "Jauch gegen Let's Dance". Die übrigen Kandidaten bestehen aus dem "Let's Dance" Team. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht zusammengestellt:

Joachim Llambi

Motsi Mabuse

Jorge González

Victoria Swarovski

Jan Köppen

Massimo Sinató

Kathrin Menzinger

René Casselly

Günther Jauch

Übertragung: Wie ist "Jauch gegen Let's Dance" im TV und Stream zu sehen?

Im linearen TV-Programm ist die Wissens-Quiz-Show kostenlos beim Sender RTL zu sehen. Parallel dazu können Sie die Sendung auch online live über den Stream beim Sender-eigenen StreamingdienstRTL+ verfolgen. Nach einem Probemonat kostet dies jedoch auch bei einer Live-Übertragung Geld. In der günstigsten Version "Premium" belaufen sich die Kosten monatlich auf 4,99 Euro (Stand: 15. Januar 2023). Aktuelle und weitergehende Infos sowie Einzelheiten zu den Konditionen erhalten Sie auf der Webseite des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von "Jauch gegen Let's Dance"?

Ob es eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm von RTL geben wird, hat der Sender bisher nicht bekannt gegeben. Fest steht aber, genau wie die allermeisten Inhalte, ist auch "Jauch gegen Let's Dance" im nachhinein noch bei RTL+ verfügbar. Hierbei gelten jedoch dieselben Voraussetzungen, wie bei der online Live-Übertragung.

Günther Jauch bei "Jauch gegen Let's Dance"

Der Moderator der Show "Wer wird Millionär" tritt mit seiner langjährigen Wissens-Quiz-Erfahrung gegen das "Let's Dance"-Team an. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Journalist aus Westfalen.

Günther Jauch wurde 1956 in Münster geboren. Nach dem Abitur studierte er zunächst Jura in Berlin, wollte jedoch Journalist werden und bewarb sich daher an der deutschen Journalistenschule (DJS) in München. Nachdem er dort angenommen wurde, ließ er Jura Jura sein und wurde genau wie sein Vater Journalist. Nach seiner Ausbildung begann er als Sportmoderator beim BR und studierte nebenbei Politik und Neuere Geschichte.

Nach mehreren Stationen im Journalismus erobert Günther Jauch nun seit 1999 in der Sendung "Wer wird Millionär?" immer wieder aufs Neue die Herzen der Zuschauer. Zusätzlich war und ist er auch bei anderen Formaten zu sehen - sei es bei "Stern-TV", "Die 2 – Gottschalk &Jauch gegen alle" oder nun bei "Jauch gegen Let's Dance".

Oliver Pocher moderiert "Jauch gegen Let's Dance"

Moderator des Quizformats "Jauch gegen Let's Dance" ist der Komiker, Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger Oliver Pocher. Auch wenn sich bei ihm bundesweit die Geister scheiden, ist eins klar: Entertainen kann er. Bei "Jauch gegen Let's Dance" ist Pocher zudem dadurch qualifiziert, dass er 2019 selbst Teil der Tanzshow "Let's Dance" war. Und auch mit Günther Jauch hatte er schon einige Berührungspunkte, so führte er zum Beispiel von 2009 bis 2017 durch die Quiz-Show "5 gegen Jauch".

