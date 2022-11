Jenseits der Spree - Toxisch im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 11.11.22 den Krimi "Jenseits der Spree - Toxisch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung pur im Spätherbst: Im ZDF kommt Mitte November "Jenseits der Spree - Toxisch" zur Ausstrahlung. Sie suchen nach Informationen? Wir haben Informationen. In diesem Text erfahren Sie, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darstellerinnen und Darsteller Sie sich freuen können, wie die Handlung ist und ob der Krimi auch als Stream in der ZDF-Mediathek stehen wird.

TV-Termin: "Jenseits der Spree - Toxisch" am 11.11.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Jenseits der Spree - Toxisch" ist am Freitag, 11. November 2022, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund eine Stunde an und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Jenseits der Spree - Toxisch"

Furchtbarer Fund: Die Leiche von Hannes Seidel liegt in einem Parkhaus. Robert Heffler und Mavi Neumannübernehmen die Ermittlungen. Schnell ist ihnen klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Sie nehmen die 17-jährige Lilly ins Visier. Sie ist die Nichte des Verstorbenen - und wie vom Erdboden verschluckt. Vor dem Ableben ihres Onkels war sie mit diesem in Streit geraten. War Lillys Rauchanschlag auf ein Einkaufszentrum der Grund für die Auseinandersetzung?

Lillys Vater behauptet, nichts zu wissen über den Verbleib seiner Tochter. Bei der Befragung in noblem Hause finden Heffler und Neumann heraus, dass Vater und Sohn ebenfalls kein gutes Miteinander pflegten. War dem Erwachsenen das Treiben der Umweltaktivistin zu bunt geworden? Oder war ihm ein Dorn im Auge, dass Lilly mit 18 die Bootsmanfaktur erben würde und ihrem Vater die Geschäftsführung entreißen wolle?

Die Lage spitzt sich zu, als herauskommt, dass Hannes Seidel zunächst noch gelebt hatte und dann erstickt wurde. Allen ist klar, dass Lilly entscheidende Hinweise auf den Tathergang geben könnte. Doch wo steckt sie nur?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Jenseits der Spree - Toxisch" im Cast

Robert Heffler - Jürgen Vogel

Mavi Neumann - Aybi Era

Simon Asmus - Oleg Tikhomirov

Charlotta Heffler - Lea Zoë Voss

Stella Heffler - Luna Jordan

Emmi Heffler - Bella Bading

Josefa Arnheimer - Ceci Chuh

Lilly Seidel - Alexandra Pfeifer

Mark Nowak - Max Krause

Jochen Seidel - Marc Oliver Schulze

Julia Bernhoff - Linda Rohrer

Ingo Kraft - Bruno Apitz

Hannes Seidel - Nils Malten

Mara Fischer - Claudia Burckhardt

"Jenseits der Spree - Toxisch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Jenseits der Spree - Toxisch" hat Ihr Interesse geweckt, der Freitag ist aber schon verbucht? Kein Problem: Das ZDF stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

