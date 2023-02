Jürgen Drews im Porträt: Er nimmt Abschied nach über 60 Jahren

Jürgen Drews ist in der deutschen Schlagerszene als "König von Mallorca" bekannt. Alter, Vermögen und Wohnort – Hier erfahren Sie weiter interessante Infos.

17.02.2023 | Stand: 10:13 Uhr

Jürgen Drews kann mittlerweile auf über 60 Jahre Musikkarriere zurückblicken – und dabei wollte er ursprünglich Arzt werden. Nach 4 Semestern bricht er das Medizinstudium ab und widmet sich der Musik. Es hat sich gelohnt, denn Jürgen Drews gehört zu einem der größten Schlagerstars Deutschlands. Hier lesen Sie, wie er zum "König von Mallorca" wird, wie er Abschied von seiner Karriere nimmt und wie er zu seiner Familie steht.

Jürgen Drews im Steckbrief: Alter, Vermögen und Wohnort

Beruf: Schlagersänger, Entertainer, Schauspieler

Schlagersänger, Entertainer, Schauspieler Bürgerlicher Name: Jürgen Ludwig Drews

Jürgen Ludwig Drews Geboren: am 2. April 1945 in Nauen (Brandenburg)

am 2. April 1945 in Nauen (Brandenburg) Alter: 77

77 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 180 cm

180 cm (Ex-)Partnerin: Corinna Drews (1981-1985), Ramona Drews (seit 1994 verheiratet)

Corinna Drews (1981-1985), Ramona Drews (seit 1994 verheiratet) Kinder: 2 (einen Sohn und eine Tochter)

2 (einen Sohn und eine Tochter) Geschätztes Vermögen: 5,5 Mio. Euro (Gehalt pro Ballermann-Auftritt: 10.000 Euro)

5,5 Mio. Euro (Gehalt pro Ballermann-Auftritt: 10.000 Euro) Wohnort: Dülmen-Rorup im Münsterland

Der "König von Mallorca": Der Ballermann ist Jürgen Drews zweite Heimat

Jürgen Drews ist in der Schlagerwelt als der “König von Mallorca” bekannt, sein Weg zu diesem Titel beginnt jedoch bereits im Jugendalter. Schon mit 15 Jahren erhält Jürgen Drews eine Auszeichnung als “Bester Banjo-Spieler Schleswig-Holsteins” und ist anschließend in der Schülerband “Monkeys” aktiv. Im Jahr 1967 tritt er der Kieler Band “Chimes of Freedom” (später: “Die Anderen”) bei, mit der er zwei LPs und einige Singles produziert. Doch nachdem die US-Plattenfirma, für die der Produzent der Band arbeitet, insolvent geht, löst sich die Band auf.

Die musikalische Laufbahn von Jürgen Drews ist allerdings noch lange nicht beendet. Zu Beginn der 1970er-Jahre tritt er den “Les Humphries Singers”, einer internationalen Musikgruppe, als Sänger bei. “Wir waren 12 Mitglieder aus 10 Nationen, es gab nur 2 Deutsche,” erinnert sich Jürgen Drews.

Gleichzeitig startet Jürgen Drews seine Solokarriere und schafft im Jahr 1976 den Durchbruch mit “Ein Bett im Kornfeld”, einer Coverversion des Country-Songs “Let Your Love Flow” von den Bellamy Brothers. Der deutsche Liedtext wurde auf die amerikanische Melodie des Original-Songs gedichtet. “Ich wollte nie Deutsch singen,” gibt er später in einem Interview zu. Er habe das Lied nur gesungen, da er die Inhalte als 16-Jähriger selbst erlebt hat, bis auf eine Abweichung: “Das Mädel auf dem Fahrrad gab's nicht, das war ein Mädel im Alfa Romeo.” Noch im gleichen Jahr hat Jürgen Drews seinen ersten Auftritt auf Mallorca.

In den 1980er-Jahren lässt der Erfolg von Jürgen Drews schließlich nach. In einem Versuch, seiner Karriere wieder neues Leben einzuhauchen, verschlägt es den deutschen Sänger in die USA. Hier veröffentlicht er unter dem Pseudonym “J. D. Drews” eine LP und schafft es 1981 mit “Don’t Want Nobody” sogar auf Platz 79 der Billboard Hot 100. Doch obwohl auch das amerikanischen Musik-Magazin Billboard sein Album lobt, bleibt der kommerzielle Erfolg in den USA aus.

Sein Comeback auf dem deutschen Markt gelingt Jürgen Drews schließlich Anfang der 1990er-Jahre als Musikproduzent. Mit der Neuaufnahme seiner Hit-Single "Ein Bett im Kornfeld" gemeinsam mit Stefan Raab und Bürger Lars Dietrich ist er 1995 auch wieder selbst in den Charts vertreten. Ein Gastauftritt bei "Wetten, dass...?" 1999 inspiriert Jürgen Drews zu seinem Lied "König von Mallorca" und zu seinem neuen Beinamen. Weitere Hits wie "Hey, wir woll'n die Eisbärn sehn" und "Ich bau Dir ein Schloss" etablieren ihn letztlich als einen der großen Namen der deutschen Schlagerszene.

Auch in der Schauspielerei ist Jürgen Drews kein komplett unbeschriebenes Blatt. 1968 ist er im ersten Teil von "Die Lümmel von der ersten Bank" zu sehen. Zuletzt schlüpft er 2018 für die ARD-Serie "Um Himmels Willen" in die Rolle des Schlagersängers Freddy Braun.

Abschied und Krankheit: Jürgen Drews geht in den wohlverdienten Ruhestand

Am 9. Juli 2022 gibt Jürgen Drews an der Seite seiner Ehefrau Ramona während der Sendung "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" sein Karriereende bekannt. In einer Videobotschaft erklärt er, dass er mittlerweile in einem Alter ist, in dem andere schon lange im Ruhestand sind. "Irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist mal gut," sagt er. Doch der Abschied ist nicht einfach für Jürgen Drews. Während der anschließenden Standing-Ovation des Publikums kommen ihm die Tränen.

Jürgen Drews gibt 2021 öffentlich bekannt, dass ihm die Nervenkrankheit periphere Polyneuropathie diagnostiziert wurde. Die Krankheit ist eine der Hauptgründe für seine Entscheidung. "Bevor ich wirklich zusammenbreche, möchte ich mich schon vorher verabschieden," heißt es in der Videobotschaft. Er möchte, dass sich die Menschen gerne an ihn zurückerinnern und wird auch während seines letzten Auftritts bei ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags" emotional: "Ich merke, es berührt mich schon. Ich bin ja so nah an den Tränen gebaut, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen."

Zu Ehren seiner langjährigen Bühnenkarriere feiert Jürgen Drews am 23. Oktober 2022 zusammen mit Florian Silbereisen und Gästen wie Roland Kaiser, David Hasselhoff, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und Mickie Krause seine letzte Show. "Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied" wird am 14. Januar 2023 im Ersten und ORF ausgestrahlt und von Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.

Jürgen Drews Frau Ramona und seine Tochter Joelina Drews sind während der Sendung stets an seiner Seite. Mit Joelina singt er gegen Ende der Show sogar ein Duett: die beiden performen den Song "We've Got Tonight". Für den Höhepunkt des Events und den endgültigen Abschied singt Jürgen Drews ein letztes mal den größten Hit seiner langen Musikkarriere: "Ein Bett im Kornfeld".

Ramona und Jürgen Drews: Die dritte Hochzeit ist schon in Planung

Jürgen Drews lernte seine Ehefrau Ramona Middendorf kennen, als diese 18 Jahre und er knapp 30 Jahre älter ist. Der große Altersunterschied scheint die beiden jedoch nicht zu stören: Mittlerweile blicken sie auf über 30 Jahre Beziehung zurück. "Wir lieben uns einfach," sagt Jürgen Drews. "Das kann ich nur allen Menschen wünschen. Es ist das Schönste, was es gibt, wenn man sich liebt."

Ramona und Jürgen Drews heiraten 1994 auf Mauritius und 2010 ein zweites Mal in Venedig. Auch über eine dritte Hochzeit denken die beiden bereits nach. "Ich würde noch fünfmal heiraten," sagt Jürgen Drews während seiner Abschiedsshow.

Mit der 1995 geborene Tochter Joelina hat Jürgen Drews ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis. Grund dafür ist möglicherweise, wie ähnlich sich die beiden sind. "Ich bin wirklich manchmal so 'ne kleine Jürgeline," scherzt Joelina Drews. Nur beim Toiletten-Deckel hört der Spaß auf: "Ich hasse es, wenn die Toilette immer offen steht und ich habe sowohl für Joelina wie auch für Ramona auf Klopapier geschrieben 'Deckel!', damit der Deckel auch mal zu ist," sagt Jürgen Drews im Interview. Seine Tochter habe noch nie so eine Notiz gesehen.









