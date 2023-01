KI-Suchmaschine YouChat: Die kostenlose Alternative zu Chat GPT

Bald schon soll das KI-gestützte Schreibprogramm Chat GPT kosten. Wir stellen mit YouChat eine kostenlose Alternative vor, die ihre Vorteile hat.

27.01.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Die wenigsten haben wohl mit derart hohen Wellen gerechnet, die das Künstliche-Intelligenz-Schreibprogramm Chat GPT seit seiner Veröffentlichung geschlagen hat, die mitunter bis in die Klassenzimmer dieser Republik reichten. Im Moment herrscht daher Goldgräber-Stimmung bei der Entwicklung von KI-gesteuerten Schreib- und Suchmaschinenprogrammen. OpenAI hat derweil eine baldige Veränderung bekanntgegeben. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an einer kostenpflichtigen Premium-Version von ChatGPT. Andere KI-Unternehmen werden in die Lücke der kostenlosen Angebote stoßen, manche von ihnen haben enormes Potenzial und könnten den berühmten Pionier am Ende sogar überflügeln.

Wir stellen eine kostenlose Alternative zu Chat GPT vor, sie heißt YouChat, wurde von einem Deutschen gegründet und unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von anderen KI-gestützten Programmen.

Was ist YouChat?

Das KI-Programm YouChat, oder auch You.com hat ein leicht anderes Profil als Chat GPT, bei dem vor allem die intelligente Dialog-Funktion heraussticht. YouChat dagegen versucht ein KI-Textverständnis mit den Eigenschaften einer Suchmaschine zu kombinieren. Fragt man es selbst nach seiner Eigenart, erhält man unter anderem diese Antwort: "YouChat ist ein intelligentes Textgenerierungsmodell, das es Benutzern ermöglicht, natürlich klingende Konversationen zu führen und auf eine Vielzahl von Themen relevante Antworten zu liefern."

YouChat: Welche Unterschiede gibt es zu Chat GPT

YouChat verfügt demnach über ein viel breiteres Informations-Repertoire, das eben dem einer Suchmaschine wie Google oder Bing ähnelt. Anders als Chat GPT oder auch der bewährten Suchmaschinen liefert YouChat zudem Fußnoten und Quellenangaben zu allen gegebenen Antworten. Um aktuelle Geschehnisse zu verarbeiten und die Aktualität ihrer Suchmaschinen-Funktion zu gewährleisten, greift YouChat zudem anders als ChatGPT laufend auf das Netz zu. Nicht nur in Sachen Aktualität, auch im Bereich logisches Denken soll YouChat das KI-Programm von Chat GPT überflügeln.

Wie funktioniert YouChat?

Da sich die Entwickler von YouChat vielmehr an Suchmaschinen orientiert haben, erinnert auch die Bedienung an Google und Co. Nutzerinnen und Nutzer geben also im Suchfeld ein Thema, Stichwort oder eine Frage ein und haben eine Vielzahl von Optionen. Am linken Bildschirmrand steht hierfür eine Timeline zur Verfügung, mit der neben der Chatfunktion auch Bilder, Videos, Standorte oder aktuelle Nachrichten zum gesuchten Thema aufgerufen werden können. Allerdings sollte man die Messlatte für YouChat noch nicht allzu hoch hängen. Denn aktuell gibt es nur knapp auf ein Drittel der Suchanfragen zufriedenstellende Ergebnisse.

Wem gehört YouChat?

Gründer von YouChat ist der Deutsche Richard Socher, der in der Branche alles andere als ein Unbekannter ist. Der 39-jährige Dresdner gilt bereits seit Jahren als Wunderkind im Sillicon Valley. Angefangen hat Socher als Informatikstudent in Leipzig und Saarbrücken, bevor er in Stanford, einer US-Elite-Universität, promovierte und anschließend unter anderem als KI-Chefwissenschaftler für das Unternehmen Salesforce arbeitete. Mit YouChat will der IT-Nerd nun ganz neue Maßstäbe im Bereich KI-Technologien setzen.

Welche anderen KI-Programme gibt es noch?

Neben Chat GPT und YouChat sind noch andere KI-gestützten Programme wie ChatSonic, Neuroflash oder JasperChat an den Start gegangen. Sie haben jeweils einen leicht anderen Schwerpunkt, der zwischen Suchmaschinen-Chat oder Codierungsfunktion schwankt. YouChat ist bislang ein rarer und gutgelungener Versuch, zwei Funktionen davon zu vereinen. Die meisten Programme stellen entweder eine kostenlose Nutzung zur Verfügung oder aber eine Textversion. Die Frage ist nur, wie lange noch. Vorsicht ist derzeit nur bei Apps geboten, die mit ähnlichen Angeboten von Chat GPT und Co. locken, in Wahrheit aber Abo-Kostenfallen sind.

Lesen Sie auch