"Kitchen Impossible - Weihnachtsedition" 2023: Übertragung im TV und alle Infos

Im Dezember läuft eine Weihnachtsedition von "Kitchen Impossible" 2023. Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Sendetermin, Tim Mälzer und die Gegner gibt es hier.

28.11.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Kartoffelsalat und Würstchen oder doch die Weihnachtsgans an Heiligabend ? Eins ist jedenfalls klar: Weihnachten und gutes Essen gehören zusammen wie Topf und Deckel oder Tim Mälzer und " Kitchen Impossible ".

Wer an Weihnachten ein neues Gericht probieren möchte, der kann sich bei der " Kitchen Impossible - Weihnachtsedition " 2023 neue Inspiration holen. Tim Mälzer reist nach Warschau , um sich der polnischen Sternenküche zu nähern. Seine Gegner besuchen in der Zeit eine Familie auf Malta .

Möchten Sie mehr zu " Kitchen Impossible - Weihnachtsedition " 2023 erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Wann ist der Sendetermin ? Wer sind die Gegner? Wir informieren Sie über Tim Mälzers Kochsendung in der Vorweihnachtszeit.

Das ist der Sendetermin von "Kitchen Impossible - Weihnachtsedition" 2023

Die " Kitchen Impossible - Weihnachtsedition " 2023 findet am ersten Advent statt. Dieser fällt 2023 auf den 3. Dezember - perfekt um sich auf die bevorstehende Zeit einzustimmen. Ab 20.15 Uhr treten Tim Mälzer und seine Gegner in der Weihnachtsausgabe der Kochshow gegeneinander an.

"Kitchen Impossible - Weihnachtsedition" 2023: Übertragung im TV und Stream

Die " Kitchen Impossible - Weihnachtsedition " 2023 wird es im linearen Fernsehen beim Sender VOX zu sehen geben. Alle, die das Spektakel lieber online verfolgen wollen, haben auch die Möglichkeit dazu. Parallel gibt es einen Stream bei RTL+ .

Hier gibt es eine Übersicht zur Übertragung:

Sonntag, 3. Dezember 2023, 20.15 Uhr, VOX

RTL+ (Stream)

"Kitchen Impossible - Weihnachtsedition" 2023: Tim Mälzer im Mini-Porträt

Tim Mälzer ist ein deutscher Koch, Fernsehmoderator, Unternehmer, Kochbuchautor und Fernsehkoch. Geboren wurde er am 22. Januar 1971 in Elmshorn . Als Fernsehkoch ist er unter anderem als Gastgeber bei " Ready to beef " aktiv. Für die Show " Kitchen Impossible " ist Mälzer bereits zwei Mal mit dem deutschen Fernsehpreis in der Kateogrie "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet worden.

Das sind die Gegner in der "Kitchen Impossible - Weihnachtsedition" 2023

Zum ersten Mal wird bei " Kitchen Impossible " der Starkoch Johann Lafer mit von der Partie sein, um Tim Mälzer bei der Challenge zu unterstützen. Dabei reisen die Köche in die polnische Hauptstadt, Warschau . Wer denkt es würde um die traditionelle polnische Weihnachtsküche gehen, hat sich geschnitten. Aufgabe ist es, die polnische Sternenküche an Weihnachten zu kreieren.

Die Gerichte, die sie nachkochen müssen, stammen aus der Küche des ersten polnischen Sternekochs, Wojciech Modest Amaro . Die Speisen stammen zwar aus der traditionellen polnischen Küche, wurden aber von seiner Schwiegermutter und Amaro weiter verfeinert. Die Gegner in dieser Folge sind Tim Raue und Hans Neuner , deren Aufgabe auf der Insel Malta liegt. Dort werden sie von einer Familie empfangen, die jedes Jahr für 60 Personen traditionelle Gerichte zubereitet.

"Kitchen Impossible - Weihnachtsedition": Das sind die Gerichte

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Gerichten, um die es am 1. Advent gehen wird:

Tim Mälzer und Johann Lafer in Warschau ( Polen )

Steinpilzsuppe mit schwarzem Knoblauch

Geräucherte Aal Terrine mit Topinambur und Meerettich-Avocado-Salat

Lebkuchen-Aubergine gefüllt mit Pflaumen Chutney und Halva Creme mit Schokoladensoße

Tim Raue und Hans Neuner in Sliema ( Malta )