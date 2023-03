"Klara Sonntag: Erste Liebe" - Handlung, Darsteller und Übertragung im TV

Im dritten Film von der Reihe "Klara Sonntag: Erste Liebe" geht es um Vertrauen, Verletzlichkeit und Stärke. Am 31. März 2023 kann man den Film um 20.15 Uhr in der ARD anschauen.

29.03.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Für die Regie von "Klara Sonntag: Erste Liebe" war Josh Broecker zuständig, der bereits viele verschiedene TV-Filme und Serien für die ARD und auch das ZDF gedreht hat. Als Regisseur war er unter anderem an "Letzte Spur Berlin" und "Mordshunger - Wie ein Ei dem anderen" beteiligt. 2011 führte Broecker auch bei einer "Tatort"-Folge Regie.

Alle Informationen zur Übertragung, der Wiederholung und den Darstellern von "Klara Sonntag: Erste Liebe" finden sie hier.

Handlung von "Klara Sonntag: Erste Liebe": Worum geht es im Film?

Trotz persönlicher Befangenheit lässt sich die Bewährungshelferin Klara Sonntag darauf ein, ein wichtiges Gutachten über ihren Jugendschwarm zu schreiben. Der Gerichtshilfe-Auftrag, bei dem Anlagebetrüger nach mildernden oder verschärfenden Umständen zu schauen, müsste sie eigentlich aus Befangenheit abgeben. Klara nimmt ihn dann aber trotzdem an. Der Mann, um den es geht, heißt Henning Stehmann und er versucht ganz geschickt Klaras Professionalität zu untergraben.

Mit dem richtigen Gespür bringt er Klaras Gefühlswelt durcheinander. Klara beginnt sogar den Unschuldsbeteuerungen des Betrügers nachzugehen. "Weil sich Klara Sonntag mit ihrem alten Leben konfrontiert sieht, verliert sie das emotionale Gleichgewicht. Es fällt ihr schwer, ihre Objektivität zu wahren", so Mariele Millowitschüber ihre Rolle.

Gleichzeitig tut sich auch die befreundete Kollegin Biggy mit ihrem aktuellen Fall schwer. Der verurteilte Volksverhetzer Telschik, den Biggy zum Ableisten seiner Sozialstunden bewegen muss, provoziert sie mit Sticheleien.

Regisseur Josh Broecker lässt seine Protagonisten zu einer emotionalen Achterbahnfahrt aufbrechen. Der Drehbuchautor Sebastian Orlac rückt im dritten Film der Reihe Vertrauen, Verletzlichkeit und Stärke ins Zentrum der Handlung.

Darsteller in "Klara Sonntag": Besetzung und Schauspieler

Mariele Millowitsch ist Grimme-Preisträgerin und schlüpft auch in diesem Film wieder in Rolle von Klara Sonntag. Sie wird unterstützt von ihrem Co-Star Tim Bergmann, der den Jugendschwarm der Protagonistin Henning Stehmann spielt. Besonders spannend fand er es in diesem Film einen Betrüger zu verkörpern: "Bei einem solchen Charakter ist ja zum Beispiel ganz faszinierend inwieweit man nicht nur seine Mitmenschen betrügt, sondern vor allem auch sich selbst."

Die Besetzung der Hauptrollen haben wir nocheinmal für sie zusammengefasst:

Klara Sonntag Mariele Millowitsch Biggy Asane Thelma Buabeng Birte Hansen Jasmin Schwiers Henning Stehmann Tim Bergmann Herr Telschik Felix Vörtler Frau Severin Martina Eitner-Acheampong

Übertragung von "Klara Sonntag: Erste Liebe" im TV und Stream

Am Freitag, dem 31. März 2023, wird der Film um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek kann man den Film schon vorher anschauen. Ab Donnerstag, dem 30. März 2023, steht er dort für die Zuschauer und Zuschauerinnen zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von "Klara Sonntag: Erste Liebe"?

Wer die Ausstrahlung am Freitagabend verpasst hat, kann auf die Wiederholung in der ARD setzen. Am Samstag, dem 1. April 2023, läuft die Wiederholung von "Klara Sonntag: Erste Liebe" um 1.55 Uhr. Bei ONE wird der Film außerdem an diesen Terminen wiederholt:

6. April 2023, 13.55 Uhr

7. April 2023, 6.50 Uhr

9. April 2023, 11.05 Uhr

