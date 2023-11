Knigge-Regeln für das Mittagessen in der Kantine mit den Kollegen

12 Uhr – Zeit für den gemeinsamen Business-Lunch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Firmenkantine. Welche Regeln und Tischmanieren sollten Sie beachten, um einen guten Eindruck zu hinterlassen?

06.11.2023 | Stand: 15:35 Uhr

In zahlreichen Unternehmen gibt es eine Firmenkantine, die zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen für das Mittagessen aufgesucht wird. Auch wenn die Zeiten des klassischen "Mahlzeit"-Sagens der Vergangenheit angehören und sicherlich auch manche anderen Knigge-Vorschriften nicht mehr zeitgemäß sind, gibt es dennoch einige Benimmregeln, mit denen man einen positiven Eindruck bei seinen Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten macht.

So streng wie in einem Restaurant oder gar der gehobenen Gastronomie geht es beim Business-Lunch mit den Kolleginnen und Kollegen nicht zu. Was man aber dennoch bei einem geschäftlichen Mittagessen beachten sollte, um sich angemessen in der Kantine des Unternehmens zu verhalten und welche Tischmanieren es gibt, lesen Sie hier.

Was sollte man beim Mittagessen in der Kantine mit den Kollegen beachten?

Nicht in der Schlange drängeln

Freundlich darum bitten, sich dazusetzen zu dürfen

Gesprächsthemen überlegt wählen

Wichtigste Tischmanieren einhalten

Knigge-Regeln in der Kantine: Verhalten in der Essensschlange

Auch wenn man möglicherweise im Stress ist und sich für die Mittagspause nur einen knappen Zeitraum freigeschaufelt hat, sollte man Drängeln bei der Essensausgabe tunlichst vermeiden – wie es bei Sekada.de, einer Kompetenz-Plattform für Sekretärinnen, heißt. Genauso wie man selbst es an einem ruhigen Tag als unangenehm erachten würde, ist auch an einem stressigen und vollen Arbeitstag beim Warten Ruhe und Diskretion zu bewahren.

Zudem sollte in der Schlange nicht über den Kopf anderer hinweg gesprochen werden: Steht noch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zwischen einem selbst und einer Kollegin oder Kollegen, mit der oder dem man einen Plausch halten will, so sollte man sie oder ihn zunächst nur grüßen und sein Gespräch auf nachher verlegen.

Weiterhin empfiehlt Kai Oppel, der Autor verschiedener Knigge-Bücher auf seiner Webseite, Vorgesetzte und Gäste vorzulassen.

Regeln für das Mittagessen mit den Kollegen: An den Tisch dazusetzen

Sekada.de schreibt, dass es möglich ist, sich an jeden Tisch dazuzusetzen, an dem noch ein Platz frei ist. Man sollte jedoch stets freundlich grüßen – vorzugsweise mit einem "Hallo" und nicht dem altbekannten "Mahlzeit" – und nachfragen. Setzen sollte man sich erst dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen geantwortet haben.

Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tisch noch nicht mit Essen begonnen, so kann dies daran liegen, dass auch sie noch auf eine weitere Person warten. Grundsätzlich gilt: Man beginnt gemeinsam.

Die Essenswahl: Was gilt es beim Business-Lunch in der Kantine zu beachten?

Weiterhin sollte auf Gerichte, bei denen sich das Essen schwierig gestaltet – beispielsweise Spaghetti – vermieden werden. Hierbei würde man lediglich mit der Gabel in der rechten Hand essen, was insgesamt eher ungern gesehen wird. Wie außerdem allseits bekannt ist, stellt sich zum Beispiel auch der Verzehr eines Burgers schwierig dar, um "knigge-freundlich" zu essen.

Bedacht werden sollte auch, dass das Essen von Zwiebeln auf einem Döner zu unangenehmen Gerüchen führen kann. Daher ist auch von diesem eher abzuraten.

Gesprächsthemen beim Essen in der Kantine mit den Kollegen

Obwohl es nahe liegt, sollte beim gemeinsamen Business-Lunch auf Themen aus dem Arbeitskontext verzichtet werden – zumindest in der ersten halben Stunde, meint Oppel. Die Mittagspause stellt eine Zeit zum Abschalten dar und manche Kolleginnen und Kollegen könnten es als störend wahrnehmen, wenn es dauerhaft um Geschäftliches geht.

Außerdem sollte der Ausdruck von Unmut gegenüber der Arbeit und Lästern über bestimmte Kolleginnen und Kollegen unterlassen werden.

Daneben sollte man polarisierende Themen wie Politik, Religion und Co. vermeiden, wie es auf Gentleman-Blog.de heißt. Unverfängliche Themen sind besser geeignet: Eine gute Serie oder ein Film sowie das Wetter kommen dafür zum Beispiel infrage.

Tischmanieren für den guten Eindruck bei Kollegen: Knigge-Regeln beim Essen in der Kantine

Diverse "klassische" Tischmanieren sollten auch in einer Unternehmenskantine beachtet werden. Diese Tischmanieren sind bei einem Business-Lunch einzuhalten, wenn man es ganz genau nehmen möchte:

Oppel betont, dass mit geschlossenem Mund gekaut und erst dann gesprochen werden sollte, wenn man den Happen hinuntergeschluckt hat.

Daneben sollte darauf geachtet werden, dass die Gabel nicht zu voll beladen wird, sodass etwas herunterfallen könnte.

Auch für den Umgang mit der Serviette gibt es Knigge-Regeln: Man sollte seinen Mund vor einem Schluck vom Getränk abwischen, um keine Spuren am Glasrand zu hinterlassen. Die Serviette sollte sich ansonsten während des Essens auf dem eigenen Schoß befinden. Nach dem Essen wird diese neben den Teller auf das Tablett gelegt.

Allgemein sollte aus Gläsern und nicht aus der Flasche getrunken werden.

Verpönt ist es wohl, mit dem eigenen Arm über den Teller einer Kollegin oder eines Kollegen zu greifen, um sich zum Beispiel das Salz zu holen.

Die Ellenbogen haben beim Business-Lunch nichts auf dem Tisch zu suchen – zumindest wenn man es in der Kantine ganz genau nehmen will. Nur auf die Unterarme kann sich laut der strengen Tischmanieren gestützt werden.

Es gilt: Die Gabel oder der Löffel werden zum Mund geführt und nicht der Mund zum Besteck.

Zum Schluss sollte der eigene Platz sauber zurückgelassen werden. Die Serviette kann verwendet werden, um Essensreste aufzuheben oder abzuwischen.

