"Polizeiruf 110" aus Brandenburg: "Cottbus Kopflos" im Schnellcheck

Im "Polizeiruf 110" heute (12.11.2023) aus Brandenburg ermittelt Vincent Ross in einer Welt aus ominösen Machenschaften – und das mitten in der Karnevalszeit und mit neuen Kollegen. Lohnt sich "Cottbus Kopflos"?

12.11.2023 | Stand: 10:45 Uhr

" Cottbus Kopflos" heißt der " Polizeiruf 110 " heute aus Brandenburg . Der Krimi läuft am Sonntagabend (12.11.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.

Ein neuer Fall führt Ermittler Vincent Ross ins Karnevalsbrauchtum von Cottbus . Dort trifft der Kommissar nicht nur auf Verkleidete, sondern auch auf neue Kollegen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum " Polizeiruf 110 " heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute (12.11.2023) aus Brandenburg im Schnellcheck

Im Vorfeld zum Cottbuser Karneval wird der Pole Jurek Bukol ( Sigi Polap ), ein Motivwagen-Bauer, unter mysteriösen Umständen tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarcyk) wird von seiner Cottbuser Kollegin Alexandra Luschke ( Gisa Flake ) informiert. Gemeinsam mit Karl Rogov ( Frank Leo Schröder ), der aus dem Revier in Swiecko unterstützt, übernehmen sie die weiteren Ermittlungen.

Ein Feuer in der Werkstatt Bukols hat nicht nur zu seinem Tod geführt, sondern auch seinen Motivwagen für den Karnevalsumzug zerstört. Bukols Familie steht unter Schock. Jurek galt allgemein als Querulant und legte sich des Öfteren mit seinen Mitmenschen an. Die Ermittler fragen sich, ob es deshalb Auseinandersetzungen innerhalb der Familie gab und inwiefern ein zwei Jahre zurückliegendes Verfahren, bei dem der Mann strafrechtlich verurteilt wurde, etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte.

"Polizeiruf 110" Kritik: Lohnt es sich, bei "Cottbus Kopflos" einzuschalten?

Der Reiz des " Polizeiruf 110 " heute speist sich aus der köstlichen Annäherung von Vincent Ross und Alexandra Luschke – rein platonisch natürlich. Hinzu kommt noch der schrullige Kollege Karl Rogov , wenn auch zunächst als Randfigur. Die drei werden künftig ein festes Team bilden. Eine gute Entscheidung, schreibt Andreas Frei in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute aus Brandenburg

Vincent Ross : André Kaczmarcyk

Alexandra Luschke : Gisa Flake

Karl Rogov : Frank Leo Schröder

Wiktor Krol : Klaudiusz Kaufmann

Karol Pawlak : Robert Gonera

Marian Kaminski : Tomek Nowicki

Monika Oelßner : Johanna Falckner

Markus Oelßner : Andreas Döhler

Krystina Bukol: Pia-Micaela Barucki

Dawid Bukol: Niklas Bruhn

"Polizeiruf 110" heute Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Christoph Schnee führt Regie bei " Polizeiruf 110 : Cottbus Kopflos" nach einem Drehbuch von Mike Bäuml und Axel Hildebrand . Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD -Mediathek (zur Mediathek). Die Krmis sind dort nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

"Polizeiruf 110" Kommissare: Vincent Ross ermittelt in Brandenburg

Von 2015 bis 2022 ermittelte Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet, zunächst an der Seite von Maria Simon alias Olga Lenski . In "Monstermutter" schlüpft Simon Anfang 2021 nach zehn Jahren und 18 Fällen letztmalig in die Rolle der Kriminalhauptkommissarin. Raczek bekam mit Vincent Ross ( André Kaczmarczyk ) einen neuen Kollegen zur Seite gestellt. Nach drei gemeinsamen Fällen war Ende 2022 aber bereits wieder Schluss für das ungleiche Duo. Lucas Gregorowicz verließ den "Polizeiruf 110" und André Kaczmarczyk ermittelt erst mal allein weiter.

Dessen Figur Vincent Ross kommt als Kriminalkommissaranwärter frisch von der Polizeischule und bringt seine ganz eigenen Weltansichten und Arbeitsmethoden mit. Ross ist queer und trägt auch mal Rock - und ermittelt mit Feingefühl, Ausgeglichenheit und Ruhe.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Polizeiruf-Fällen aus Brandenburg