Kriminalität am Gardasee: Wie sicher ist es hier?

Der Gardasee ist für seine Badeunfälle berüchtigt. Doch auch Gewalt-Delikte, Diebstahl und Raub können vorkommen. Wir haben uns die Kriminalität am Gardasee angeschaut.

21.09.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Einige tragische Todesfälle ereigneten sich diesen Sommer am Gardasee, der bekanntlich zu einem der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen gehört. Oft handelt es sich um Badeunfälle, wie der Fall eines Zehnjährigen, der bei Peschiera in der Provinz Verona von einer Brücke sprang und nicht wieder auftauchte.

Daneben kommt es auch Gardasee vor, dass schwere Straftaten verübt werden, wie der jüngste Vorfall einer totgeprügelten Frau in Sirmione zeigt. Wir nutzen den Anlass, um nach der Kriminalität am Gardasee zu fragen. Wie viele Delikte gibt es am und um den See herum? Wie sicher ist der Lago di Garda für Einheimische und Besucher?

Was sind die gefährlichsten Städte Italiens?

Kriminalität ist in Italien ähnlich wie in Deutschland tendenziell ein Großstadt-Phänomen, wie ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik des italienischen Innenministeriums aus dem Jahr 2021 zeigt. Die größten Städte des Landes sind allerdings nicht zwingend auch die gefährlichsten. So führte nach dem Bericht zwar die Millionenstadt Mailand mit 4.866 gemeldeten Straftaten pro 100.000 Einwohner als größte Stadt im Norden die Kriminalitätsstatistik an. Dahinter folgen mit Bologna (4.637) und Rimini (4.603) allerdings zwei deutlich kleinere Städte.

Mit der ligurischen Hafenstadt Imperia hat es sogar eine italienische Kleinstadt unter die zehn kriminellsten Städte Italiens geschafft. Doch wie stehen die Gemeinden und Kleinstädte am Gardasee da?

Welche Kriminalitäts-Hotspots gibt es am Gardasee?

Für die Gardasee-Region stechen vor allem die Städte Verona und Brescia als kriminalitätsbelastete Orte heraus. Nach dem Kriminalitätsindex 2022 der Zeitung Sole 24 Ore verzeichnete die knapp unter 200.000 Einwohner zählende Stadt Brescia in der südwestlichen Gardasee-Region 3.191 gemeldeten Straftaten pro 100.000 Einwohner. Ein Wert, der ihr in der Gesamtwertung landesweit Platz 43 beschert.

Die südöstlich gelegene Großstadt Verona (3.232) nimmt dagegen Platz 41 in der Landesstatistik ein. In der Einzelwertung der Delikte liegt Brescia im Bereich Raubüberfälle sogar auf Platz 16, bei Diebstählen auf Platz 21. Auch Verona liegt im Bereich besonders schwerer Diebstähle (furto con destrezza) und gewerblichem Diebstahl italienweit in den Top 20.

Kriminalität am Gardasee: Diebstahl und Einbruch - ADAC warnt vor Spiegeltrick-Masche

Es sind solche Delikte, die auch in den kleineren Orten um den Gardasee herum die Kriminalität bestimmen. Gerade in von Touristen hoch frequentierten Orten ist mit Einbruch- und Diebstahl-Delikten zu rechnen. Vor der Corona-Pandemie berichtete etwa die Zeitung gardapost.it von einer rücksichtslosen Diebstahl- und Einbruchserie in der Gemeinde Toscolano Maderno, die zwischen Bogliaco und der Gardone Riveira liegt. Aus der Gemeinde San Beneco am mittleren Ostufer des Gardasees berichtete gardapost.it Anfang des Jahreszudem vonDiebstahl- und Sachbeschädigungsdelikten sowie Cyberkriminalität. Durch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und die Folgen der Corona-Pandemie seien die Zahlen für das letzte Jahr jedoch rückläufig, so die Lokalzeitung.

Darüberhinaus warnt der ADAC, dass sich Touristen rund um den Gardasee vor dem so genannten Spiegeltrick in Acht nehmen sollten. Dabei versuchten Kriminelle vor allem Autofahrer aus dem Ausland auf einen vermeintlichen Schaden am eigenen Außenspiegel aufmerksam zu machen und sie zum Anhalten zu bewegen. Gelingt dies, wird mit einem aufgemalten Streifen am Auto ein Schaden vorgegaukelt. Die Betrüger forderten nun laut ADAC: "200 Euro oder Polizei." Wer die Masche kennt, besteht darauf, die Polizei zu rufen, dann ziehen die Betrüger meist ab, so der Autoclub weiter.

Kriminalität am Gardasee: Gewaltdelikte mit hoher medialer Sprengkraft

Gewaltdelikte sind hingegen eher selten am Gardasee, und haben daher eine mediale Sprengkraft, wie das Beispiel der getöteten Frau in Sirmione zeigt. Die 72-Jährige soll laut Südtirol News von ihrem 45-jährigen Sohn mit Faustschlägen und Fußtritten zu Tode geprügelt worden sein.

Auch Gewaltexzesse von sogenannten "Baby Gangs" machten in der am südöstlichen Gardassee-Ufer gelegenen Stadt Peschiera del Garda in der Vergangenheit landesweit Schlagzeilen. Wie italienische Medien berichteten, handelte es sich dabei um einen Flash-Mob jüngerer Migranten, die aus den Städten des Nordens zum Gardasee pilgerten und dort durch Gewalt und sexuelle Übergriffen auffielen.