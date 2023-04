Krumbacher Gewalttat: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Fast eine Woche ist der Angriff auf einen Mann in Krumbach her. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Nun konnte der zweite Tatverdächtige gefasst werden.

06.04.2023 | Stand: 09:18 Uhr

Neuigkeiten im Fall der Krumbacher Gewalttat: Beamtinnen und Beamte der PolizeiinspektionMemmingen sowie der Zentralen Einsatzdienste Kempten verhafteten den zweiten Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Mann, am späten Dienstagabend. Er sitzt laut Polizei in Untersuchungshaft.

War es versuchter Mord? Tatverdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen

Am Donnerstag vor einer Woche schlugen in der Krumbacher Innenstadt zwei Männer auf einen dritten mit einer Metallstange ein. Einer der mutmaßlichen Täter konnte noch am selben Abend verhaftet werden, der andere war flüchtig. Er hielt sich bei zwei Bekannten in deren gemeinsamer Wohnung im Landkreis Unterallgäu auf. Die Einsatzkräfte der PolizeiinspektionMemmingen sowie der Zentralen Einsatzdienste Kempten nahmen den Mann nun widerstandslos fest.

Gegen die 26-jährige Frau und den gleichaltrigen Mann, welche dem Tatverdächtigen Unterschlupf gewährten, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung ein. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes. (AZ)

