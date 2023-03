Kein Gehalt und kein Schlaf: Sofware-Firma setzt KI als CEO ein

KI zieht immer weitere Kreise. In einem chinesischen Unternehmen wurde Künstliche Intelligenz nun als CEO eingesetzt. Alle Informationen im Artikel.

24.03.2023 | Stand: 14:59 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) ist gerade in aller Munde - vor allem Chat GPT schlug zuletzt große Wellen. KI wird immer wichtiger im Alltag des Menschen. Nun hat ein chinesischer Gaming-Konzern KI sogar als seinen CEO eingestellt. Was es damit genau auf sich hat, erfahren Sie im Artikel.

KI als CEO: Chinesischer Konzern hat künstliche Intelligenz als Chef eingesetzt

Wie die Onlineplattform t3n.de berichtete wird der Gaming-Konzern Netdragon Websoft auf China von einer KI gelenkt. Sie heißt "Tang Yu". Schon vor Monaten wollte das Unternehmen wissen, ob künstliche Intelligenz als CEO funktioniert und so übernahm Tang Yu im August 2022 die Führung der Firma.

Netdragon Websoft ist an der Börse in Hongkong notiert und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Dollar, wie The Hustle schrieb. Die KI übernahm Fujian Netdragon, eine wichtige Tochterfirma.

Tang Yu übernimmt dort wichtige CEO-Tätigkeiten und trifft Entscheidungen, überprüft Analysen, bewertet Risiken und fördert die Effizienz am Arbeitsplatz.

Dabei scheint es so, dass es nicht nur bei diesem Experiment bleiben soll. Denn Dejian Liu, Netdragon-Chairman, schreibt in einer Mitteilung, dass er KI als Zukunft in der Unternehmensführung sehe. Seiner Meinung nach wird KI die Art und Weise verändern, wie die Firma ihre Geschäfte macht.

Der große Vorteil von Tang Yu ist, dass sie ohne Pause und 24 Stunden am Tag arbeitet und die Firma ihr dabei kein Gehalt auszahlen muss. Das sind enorme Einsparungen für ein Unternehmen, wenn man bedenkt, was ein CEO normalerweise verdient. Laut t3n.de bekommt ein CEO in einem der Top-500-Firmen der USA etwa 16 Millionen Dollar pro Jahr. Das entspricht dem Gehalt von 399 normalen Angestellten. 1965 habe das Verhältnis noch bei 20 zu eins gelegen.

KI als CEO: Konzern legt überdurchschnittliche Börsenperformance hin

Zwar ist nicht bekannt, wie stark die KI im Konzern kontrolliert wird, an der Börse läuft es mit der Firma aber überdurchschnittlich gut. Die Aktie von Netdragon Websoft stieg seit August 2022 um rund 18 Prozent, schreibt t3n.de. Hingegen verzeichnete der Hang-Seng-Index der Börse in Hongkong im gleichen Zeitraum ein Minus von knapp drei Prozent.

Allerdings ergab sich ein Großteil der Diskrepanz erst seit Februar 2023. Davor lagen Netdragon Websoft und der Hang-Seng-Index fast immer gleich auf. Trotzdem hatte das Unternehmen über den kompletten Zeitraum gesehen eine etwas bessere Performance.

Laut dem Onlineportal hat der chinesische Konzern bislang nicht verraten, wie sich Tang Yu auf die Umsätze auswirkt. Die Jahresbilanz für 2022 soll allerdings bald präsentiert werden - genauer gesagt am 28. März 2023.

