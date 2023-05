Kurios: Warum Google Maps absichtlich falsche Straßennamen enthält

Manchmal kommen einem bei Google Maps merkwürdige Straßennamen unter. Der Konzern baut mitunter falsche Straßennamen ein. Das hat einen simplen Grund.

10.05.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Vielleicht hat sich der eine oder andere schon einmal gewundert, als er Google Maps geöffnet hat. Man ist im Urlaub, kennt sich nicht aus, und Google-Maps lenkt einen auf einmal auf eine Straße, die es gar nicht gibt. Das ist kein Fehler von Google. Vielmehr steckt dahinter eine schlaue Idee. Warum also enthält Google Maps absichtlich falsche Straßennamen?

Darum enthält Google Maps falsche Straßennamen

Über 278 Millionen Menschen nutzen Google Maps nach eigenen Angaben des Konzerns jeden Monat. Fehler sollten da also eigentlich nicht passieren. Die falschen Straßennamen sind von Google aber völlig beabsichtigt. Meist baut das Unternehmen die falschen Straßennamen auch nur bei kleinen und wenig benutzten Straßen und Feldwegen ein. Große Unannehmlichkeiten für die Nutzer von Google Maps sind also eher unwahrscheinlich.

Der Grund, weshalb Google Maps falsche Straßennamen enthält, ist ein praktischer: Der Konzern will sich damit gegen Datenklau wehren. Wenn ein Konkurrent Teile der Google-Karten raubkopiert, sind darunter auch jene falsche Straßennamen, die sich Google ausgedacht hat.

Google Maps: Die falschen Straßennamen haben einen Grund

Die falschen Straßennamen funktionieren also im Grunde wie ein Fingerabdruck. Eine Raubkopie der Konkurrenz ist mit dem Trick leicht nachvollziehbar - und im Zweifel vor Gericht belegbar. Auch bei anderen Datenbanken kommt eine derartige Technik zum Einsatz.

Wer also im nächsten Sommerurlaub in Italien auf einem falschen Feldweg landet, wird sich vielleicht immernoch kurz ärgern - zumindest aber weiß er jetzt, dass es nicht zwangsläufig an einer eigenen vermeintlichen Navigationsschwäche liegt.

Übrigens: Bei Google Maps gibt es hierzulande noch immer kein Tempolimit. Mit einem simplen Trick können Nutzer bei Google Maps das aber ändern.