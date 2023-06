Air Defender: "Bayern war ein guter und wichtiger Gastgeber für unsere Verbündeten"

Zwei Wochen lang war der Flugplatz Lechfeld Teil der großen Luftverlege-Übung Air Defender 23. Der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos, Günter Katz, zieht Bilanz.

26.06.2023 | Stand: 09:13 Uhr

Zwei Wochen Air Defender in Deutschland: Was ist Ihre Bilanz in einem Satz?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.