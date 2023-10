Auszubildende mischen einer Kollegin Desinfektionsmittel ins Getränk

Zwei 19-Jährige vergifteten ihre zehn Jahre ältere Kollegin offenbar grundlos mit Desinfektionsmittel. Der Vorfall hatte jetzt ein Nachspiel vor Gericht.

Von Michael Siegel

13.10.2023 | Stand: 09:08 Uhr

Weder Ärger noch Streit waren Gründe, warum zwei 19-jährige Auszubildende Desinfektionsmittel in die Trinkflasche einer Arbeitskollegin mischten. Sie wollten einfach nur sehen, was passiert. So schilderten es die beiden jungen Männer jetzt vor Gericht . Die beiden mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Folgen für die Frau waren heftig.

