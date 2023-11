Mehr Telematik an der A8 lässt auf sich warten

Schon im Frühjahr sollten weitere LED-Anzeigen an der A8 im Augsburger Westen aufgestellt werden. Doch passiert ist nichts. Wann geht es nun voran?

21.11.2023 | Stand: 09:03 Uhr

Seit zwei Jahren regulieren spezielle LED-Anzeigen an der A8 zwischen zwischen Adelsried und Streitheim in Fahrtrichtung Stuttgart und zwischen Unterknöringen und Burgau in Fahrtrichtung München bei Bedarf das Tempo. Während Stoßzeiten können sie beispielsweise das Tempo auf 120 begrenzen. Oder sie zeigen bei Bedarf Überholverbote an. Eigentlich sollten noch mehr dieser elektronischen Tafeln aufgestellt werden.

