War der Fugger-Express besser als die Züge von Go-Ahead?

War früher bei der Bahn alles besser? Eine Qualitäts-Rangliste der Bayerischen Eisenbahngesellschaft liefert neue Fakten zu dieser alten Theorie.

27.07.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Man kennt dieses Phänomen: In der guten, alten Zeit war alles besser: Der Sommer angenehm verregnet, im Freibad lärmten keine Lümmel am Beckenrand und der Zug kam pünktlich. Auch der Fugger-Express der Bahn, in dem sich lange Jahre die Pendler aus dem Augsburger Land zwängten, erscheint angesichts der Probleme des Nachfolge-Unternehmens Go Ahead mittlerweile manchem in milderem Licht. Doch wie war es wirklich?

