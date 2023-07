Mutter misshandelt Neugeborenes: "Sie war nicht sie selbst"

Eine Mutter bricht ihrer neugeborenen Tochter mehrere Rippen und durchtrennt das Lippenbändchen. Vor dem Dillinger Amtsgericht offenbart sich ein noch größeres Trauerspiel.

20.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Anfang Januar 2022. In der Kinderklinik Heidenheim wird ein rund drei Wochen junges Mädchen aufgenommen. Der Säugling hat Hämatome an den Backen, auf beiden Seiten sind mehrere Rippen gebrochen. Auch das Lippenbändchen der Oberlippe ist verletzt. Schuld an alledem soll die Mutter des Kindes sein, eine heute 28-jährige Frau aus dem Landkreis Dillingen. Sie stand nun vor Gericht, wegen gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung Schutzbefohlener und versuchter Körperverletzung. Zu Beginn der Verhandlung stellt der Staatsanwalt klar: Das Baby hätte auch tot sein können.

