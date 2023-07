Lebensmittel mit Vitamin B6: So decken Sie den Tagesbedarf

Vitamin B6 ist essenziell für den Körper. Welche Lebensmittel liefern genug, um den Tagesbedarf zu decken? Hier finden Sie eine Übersicht.

27.07.2023

Vitamin B6 ist in vielen Lebensmitteln enthalten. Ein Mangel ist laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sehr selten. Pyridoxin, wie die Wirkform von Vitamin B6 genannt wird, ist laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter anderem wichtig für die Funktion des Nervensystems und beeinflusst auch die Verwertung von Eiweiß im Blut.

Hier finden Sie Lebensmittel mit einem hohen Vitamin-B6-Gehalt im Überblick.

Vitamin B6: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf

Fleisch – exklusive Innereien – enthält durchschnittlich 0,46 Milligramm Vitamin B6. Dabei werden aber Rind, Schwein und Co. zusammengerechnet. Vor allem das Entrecôte, ein Steak zwischen den Rippen, von Rind und Hirsch liefern aber deutlich mehr als der Durchschnitt.

Wir haben Ihnen in diesem Artikel Lebensmittel aufgelistet, deren Vitamin-B6-Gehalt pro 100 Gramm bei 0,3 Milligramm oder darüber liegt. Mit 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels werden also durchschnittlich mindestens etwa 20 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin B6 gedeckt.

Die Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank und beziehen sich auf jeweils 100 Gramm:

Brote, Flocken und Frühstückscerealien

Weizenkeime: 0,9 mg

Weizenkleie: 0,54 mg

Hirseflocken, Vollkorn: 0,41 mg

Haferkleie: 0,36 mg

Knäckebrot, Vollkorn: 0,36 mg

Zwieback, Vollkorn: 0,32 mg

Fisch

Sardine: 0,68 mg

Lachs: 0,6 mg

Thunfisch, roh: 0,6 mg

Forelle: 0,54 mg

Thunfisch im Öl: 0,52 mg

Heilbutt: 0,42 mg

Sardelle im Öl: 0,37 mg

Fleisch, Wurstwaren und Innereien

Entrecôte vom Hirsch: 0,99 mg

Kalbsleber: 0,9 mg

Rinderleber: 0,83 mg

Entrecôte vom Rind: 0,73 mg

Schweineleber: 0,59 mg

Geflügelfleisch: 0,56 mg

Rohschinken: 0,52 mg

Schweinefleisch: 0,49 mg

Kalbfleisch: 0,45 mg

Hinterschinken: 0,39 mg

Lammfleisch: 0,38 mg

Rindfleisch: 0,31 mg

Gemüse, Früchte und Co.

Knoblauch: 1,24 mg

Banane: 0,81 mg

Pommes: 0,7 mg

Salbei: 0,54 mg

Noriblätter: 0,53 mg

Heidelbeeren: 0,46 mg

Getrocknete Tomaten: 0,33 mg

Paprika: 0,27 mg

Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und Co.

Bierhefe: 4,4 mg

Grüne Bohnen: 1,33 mg

Sojabohnen: 1 mg

Weizenkeime: 0,9 mg

Amaranth: 0,53 mg

Weizenmehl, Vollkorn, Typ 1700: 0,46 mg

Quinoa: 0,42 mg

Buchweizen: 0,36 mg

Roggenmehl, Vollkorn, Typ 1800: 0,35 mg

Linsen: 0,32 mg

Nüsse und Samen

Sonnenblumenkerne: 1,34 mg

Pistazien: 0,9 mg

Haselnüsse: 0,5 mg

Cashewkerne: 0,42 mg

Sesam: 0,35 mg

Snacks und Süßigkeiten

Kartoffelchips: 1,27 mg

Erdnussbutter: 0,58 mg

Erdnüsse, geröstet und gesalzen: 0,43 mg

Haselnussmakronen: 0,32 mg

Vitamin B6 in Lebensmitteln: Vorsicht beim Kochen

Vitamin B6 gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen und ist sowohl licht- als auch hitzeempfindlich. Gemüse sollte demnach an einem möglichst dunklen Ort gelagert werden, um Nährstoffverluste zu vermeiden. Auch beim Kochen kann die Zubereitungsart entscheidend sein: Beim schonenden Dämpfen bleiben die Nährstoffe eher intakt als beim Braten beispielsweise.

Vitamin B6 in Lebensmitteln: Wie hoch ist der Tagesbedarf?

Der Tagesbedarf an Vitamin B6 verändert sich mit zunehmendem Alter. Ab 15 Jahren bleibt der Bedarf jedoch gleich und unterscheidet sich nur leicht zwischen Männern (m) und Frauen (w). Hier finden Sie den Überblick:

0 bis 4 Monate: 0,1 mg/Tag

4 bis 12 Monate: 0,5 mg/Tag

1 bis 4 Jahre: 0,6 mg/Tag

4 bis 7 Jahre: 0,7 mg/Tag

7 bis 10 Jahre: 1,0 mg/Tag

10 bis 13 Jahre: 1,2 mg/Tag

13 bis 15 Jahre: m: 1,5 mg/Tag; w: 1,4 mg/Tag

ab 15 Jahren: m: 1,6 mg/Tag; w: 1,4 mg/Tag

Schwangere: 1,5 mg/Tag (1. Trimester); 1,8 mg/Tag (2. und 3. Trimester)

Stillende: 1,6 mg/Tag

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung