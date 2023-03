Mandel-Rückruf bei DM: Sie können Vergiftungserscheinungen hervorrufen

DM ruft ihre "dmBio Würzige Mandeln 50 g" zurück. In dem Produkt könnten sich zu viele Bittermandeln befinden. Alles, was Sie zum Rückruf wissen müssen, lesen Sie hier.

31.03.2023 | Stand: 07:38 Uhr

Mandel-Liebhaber und wer kürzlich würzige Mandeln bei DM gekauft hat, sollten aktuell einen prüfenden Blick in ihre Vorräte werfen. Die Drogeriemarktkette hat einen Rückruf für "dmBio Würzige Mandeln" gestartet. Betroffen sind zwei Chargen der 50-Gramm-Packung. Es kann laut DM nicht ausgeschlossen werden, dass diese einen erhöhten Anteil an Bittermandeln enthalten.

Das Produkt mit der Chargennummer 0722121202 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 15. Dezember 2023 sowie die Nummer 0722112901 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 1. Dezember 2023 wurde aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurückgerufen.

Rückruf bei DM: Bittermandeln in "dmBio Würzige Mandeln" können zu Vergiftungserscheinungen führen

Wie DM und der Verbraucherschutz auf lebensmittelwarnung.de mitteilen, können einzelne Packungen der würzigen Mandeln einen erhöhten Anteil an Bittermandeln enthalten. Werden diese gegessen, wird während der Verdauung Blausäure freigesetzt. Unter Umständen könne das zu Vergiftungserscheinungen führen. Zu erkennen sind diese beispielsweise an:

Kopfschmerzen

Übelkeit

Erbrechen

Die Symptome einer solchen Vergiftungserscheinung dürften sich den Angaben zufolge bereits kurz nach dem Verzehr der Mandeln zeigen. Wer diese Anzeichen bei sich bemerkt, wird gebeten, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen.

Mandel-Rückruf bei DM: Keine weiteren Produkte betroffen

Von dem Rückruf bei DM ist dem Verbraucherschutz zufolge ausschließlich folgendes Produkt betroffen:

dmBio Würzige Mandeln

50-Gramm-Packung

Chargennummer 0722121202 und dem MHD 15.12.2023

Chargennummer 0722112901 und dem MHD 01.12.2023

Wichtig: Weite Produkte aus dem dmBio-Sortiment sind nicht betroffen. Die genannten Chargennummern sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum der würzigen Mandeln sind auf der Rückseite der Verpackung in einem weißen Feld unten rechts zu finden.

Rückruf bei DM: Kunden sollten die Mandeln nicht essen

Kundinnen und Kunden, die die betroffenen würzigen Mandeln von dmBio gekauft haben, werden gebeten, diese nicht mehr zu essen. Das Produkt kann ungeöffnet oder geöffnet in allen DM-Märkten zurückgegeben werden - auch ohne Vorlage des Kassenbons. Betroffene erhalten dann den Kaufpreis erstattet.

Die Drogeriemarktkette entschuldigt sich laut lebensmittelwarnung.de bei allen betroffenen Kundinnen und Kunden. Wer neben den genannten Informationen weiter Fragen hat, kann sich an das DM-ServiceCenter wenden. Zu erreichen ist diese unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 365 8633 oder per E-Mail an servicecenter@dm.de.

Übrigens: DM ruft aktuell auch sein "Tahin Sesammus" von dmBio im 250-Gramm-Glas zurück. Es besteht Salmonellen-Gefahr.