Im August findet die Leichtathletik-WM 2023 statt. Hier erfahren Sie alles darüber, wie die Übertragung der Wettkämpfe live im Free-TV und Stream abläuft.

11.08.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Die Leichtathletik-WM findet auch in diesem Jahr wieder statt. Die letzte war zwar erst im vergangenen Jahr, doch diese musste aufgrund der Corona-Pandemie auch verschoben werden. Dementsprechend sind die Leichtathleten dieses Jahr wieder zurück im regulären Ablauf. Der Zeitplan der Leichtathletik-WM sieht vor, dass ab August in Budapest wieder Wettkämpfe stattfinden. Es ist das erste Mal, dass eine Leichtathletik-WM in Ungarn stattfindet. Die letzten großen Wettkämpfe dieser Art wurden zuletzt 1998 in Budapest bei einer Leichtathletik-Europameisterschaft ausgetragen.

Die diesjährigen Wettkämpfe werden von den Zuschauern mit Spannung erwartet. Schließlich handelt es sich um die letzte große Bewährungsprobe vor den olymischen Sommerspielen 2024. Wann und wo ist die diesjährige Leichtathletik-WM zu sehen? Werden die Wettkämpfe auch im Free-TV übertragen? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Leichtathletik-WM 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream

Sportereignisse werden immer häufiger exklusiv von Streaminganbietern wie Sky oder DAZN angeboten. Das bedeutet einerseits natürlich eine umfangreiche Übertragung der Wettkämpfe, andererseits allerdings sind diese Übertragungen nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu nutzen. Doch einige Sportereignisse werden auch heute noch im Free-TV ausgestrahlt. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen viele Sport-Evetns, aber auch Eurosportüberträgt die unterschiedlichsten Sportarten.

Leichtathletikfans haben nun besonderes Glück: Denn gleich alle drei Sender, ARD, ZDF und Eurosport, zeigen die Leichtathletik-WM 2023 live im TV. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten daneben auch noch ein kostenloses Streaming-Programm an. Zu sehen ist die Übertragung neben der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek auch auf sportschau.de und sportstudio.de. Wer hingegen den Eurosport-Stream nutzen möchte, muss wiederum auf ein Abo bei discovery+ oder DAZN zurückgreifen. Die Übertragung auf ARD und ZDF ist dementsprechend zugänglicher für alle, die kein extra Geld für die Wettkämpfe der Leichtathletik-WM ausgeben möchten.

Lesen Sie auch

Hockey-EM 2023 Hockey-EM 2023: Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream

Das sind die Sendetermine der Leichtathletik-WM im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: