Unfall in Leipheim: Zehn Verletzte bei Fahrtraining von Evobus-Mitarbeitern

Bei einem Sicherheitstraining in Leipheim kommt es zu einem Unfall dreier Busse. Zehn Personen werden verletzt, der 17-jährige Fahrer schwer. So könnte es passiert sein.

31.03.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Auf einem privaten Verkehrsübungsplatz am Tower bei Leipheim ist es am Donnerstag gegen 9.45 Uhr während eines Sicherheitstrainings zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte ein Bus frontal in einen weiteren, stehenden Bus. Ein dritter Bus wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht beschädigt. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort kamen 16 Insassen der drei Busse vorsorglich in die Kreisklinik Günzburg sowie ins Stiftungskrankenhaus Weißenhorn. Später stellte sich heraus, dass neun Personen leicht verletzt sowie einer schwer verletzt wurde. Letzterer war der Fahrer des unfallverursachenden Busses.

Großeinsatz nach Sicherheitstraining: Mehrere Verletzte bei Unfall in Leipheim

Kurz nach zehn Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Leipheim auf die ehemalige Start-und-Lande-Bahn des Fliegerhorsts alarmiert. Auf dem abgeschlossenen und für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugänglichen Gelände wurden von Evobus Übungsfahrten mit Linien- und Reisebussen durchgeführt. Im Rahmen einer dieser Übungsfahrten prallte ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Gelenkbus gegen einen weiteren geparkten Reisebus. In dem Bus, der laut Polizeibericht von dem Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung eines Fahrlehrers gelenkt wurde, befanden sich weitere Insassen, genauso wie in dem geparkten Bus, auf den der Gelenkbus prallte. Wie der Polizeibeamte der Inspektion Günzburg vor Ort mitteilt, sind die Personen keine Fahr-Azubis gewesen, sondern Mechaniker, die im Evobuswerk arbeiten und an diesem Tag einen Einblick bekommen sollten, wie ein Bus technisch funktioniert. Bei den Fahrübungen habe der Lenker des Linienbusses die Bremse nicht mehr gefunden, so hieß es wohl erst vor Ort, oder – so könnte es laut erster Einschätzung der Polizei auch passiert sein – sei mit der Geschwindigkeit übermütig geworden.

Polizei Günzburg ermittelt nach Busunfall in Leipheim

Der Zusammenprall war nach Angaben der Beamten so stark, dass der Fahrer des Gelenkbusses im Fahrzeug eingeklemmt und mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Rettungshubschrauber Christoph 22 brachten den Jugendlichen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Ulm. Durch den Unfall wurden insgesamt neun weitere Personen im Alter zwischen 17 und 58 Jahren verletzt, die nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen alle Sicherheitsgurte angelegt hatten. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser.

Die ersten Erkenntnisse zum Unfallhergang ergeben, dass der Linienbus mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und dann auf der linken Seite in einen der beiden stehenden Reisebusse gekracht ist. Der Linienbus habe sich laut den Einsatzkräften vor Ort einmal im Kreis weitergedreht. Im unfallverursachenden Fahrzeug saßen fünf bis sechs Personen. Alle drei Fahrzeuge, Busse der Marke Setra, wurden beschädigt. Laut Polizeiinspektion Günzburg kann die Schadenshöhe derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (mit AZ)

