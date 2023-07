Freie Bahn für Mountainbiker: Erste Strecke im Wald eröffnet

Nach drei Jahren Planung wird nun die erste offizielle Mountainbike-Strecke im Wald bei Augsburg eröffnet. Was die Strecke Freizeitsportlern bietet.

10.07.2023 | Stand: 09:12 Uhr

Lange haben sie darauf gewartet, nun ist es soweit: Etwa 50 Mitglieder des Mountainbike-Vereins Augsburg haben sich am Samstag am Sportplatz Leitershofen versammelt, um die ersten offiziellen Strecken (engl. Trails) in der Region einzuweihen. Die Frage, wo Mountainbiker ihrem boomenden Sport nachgehen können, war über Jahre ein Streitpunkt.

Ausgerüstet mit Helm, Funktionskleidung und Knieschonern geht es los in den Wald. An einem Schotterweg befindet sich der Eckpunkt des Rundweges, von dem die beiden Mountainbike-Strecken abzweigen. Die erste der beiden Strecken heißt „Top to Grotte“: „Der Trail geht hier am Herrgottsberg hinunter zur Mariengrotte, das Schild zeigt den Namen, die Abfahrtslänge und den Schwierigkeitsgrad“, erklärt Bernd Siebert, Vorsitzender des Vereins MTB Augsburg. Das blaue Schild steht für eine leichte Schwierigkeitsstufe. „Trotzdem ist die Abfahrt mit technischen Herausforderungen gespickt und bietet auch für Erfahrene viel Fahrspaß“, sagt Siebert.

Der Mountainbike-Verein Augsburg hat mehr als 500 Mitglieder

Er ist eines der Gründungsmitglieder des Vereins. Entstanden sei die Idee, einen eigenen Weg für Mountainbiker auszuweisen, da in der Region zwischen Deuringen und Stadtbergen immer wieder Trails illegal gebaut und zerstört worden seien, so Siebert. Während der Corona-Pandemie haben sich die Konflikte verschärft, da die Anzahl an Mountainbike-Fahrern angestiegen sei, beispielsweise aufgrund von geschlossenen Fitnessstudios. Immer wieder habe es Auseinandersetzungen gegeben.

„Deswegen haben wir uns im Bekanntenkreis getroffen und den Verein ins Leben gerufen. Als Sprachrohr der Mountainbike-Community vor Ort haben wir uns Ansprechpartner gesucht“, sagt Siebert. Die Gründung des Vereins im April 2020 sei auf fruchtbaren Boden gefallen, da viele sich gesicherte, spezielle MTB-Strecken gewünscht haben, um Konflikte mit Spaziergängern zu vermeiden. Seitdem sei der Verein schnell gewachsen: Mittlerweile zählt er knapp 530 Mitglieder.

Eine weitere Mountainbike-Strecke bei Augsburg ist geplant

Lesen Sie auch

Mountainbike-Szene trifft sich in Simmerberg Weiler-Simmerberg

Nach langen Planungen und Freigaben durch Forstamt und Naturschutzbehörde sind nun die zwei leichten Trails bei Leitershofen entstanden. Ein dritter Trail ist bereits genehmigt, wird aber noch gebaut. Dabei handele es sich allerdings um ein Pilotprojekt mit einer Zeitspanne von zunächst einem Jahr, erklärt Hubert Droste, Leiter des Forstbetriebs der Bayerischen Staatsforsten Zusmarshausen. Er sei jedoch zuversichtlich, dass das Projekt ein Erfolg werde. „Die drei Strecken können den großen Bedarf nicht decken, es werden sicher sukzessive weitere hinzukommen.“ Auch Bernd Siebert meint: „Die blauen Trails sind ein sehr guter Anfang, aber unsere Mitgliederzahl ist steigend und wir werden uns über neue und auch schwierigere Strecken unterhalten.“

Trotzdem sei ein Meilenstein für die Mountainbiker der Region erreicht – passend heißt die zweite Strecke „Milestone“. Nach der offiziellen Eröffnung erteilt Siebert die Freigabe zur Jungfernfahrt: Mit hohem Tempo fahren die Biker zwischen den Bäumen hindurch, wer mag, kann sich auch an zwei Sprüngen versuchen. „Das Besondere an den Trails ist, dass sie naturbelassen sind. Darauf haben wir großen Wert gelegt“, meint Siebert. Das bedeute, dass beispielsweise keine künstlichen Erdhaufen aufgeschichtet worden seien, sondern dass der Untergrund so genutzt werde, wie er ist.

Die Mountainbike-Strecke in Leitershofen ist für Einsteiger geeignet

Er verspreche sich von der Mountainbike-Strecke eine Entspannung bei der gemeinsamen Nutzung des Waldes durch Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker. Zugänglich sind die Strecken nur bei Tageslicht, sagt Siebert. So werden die Tiere im Wald nicht gestört. Auch bei sehr starken Regenfällen könne es vorkommen, dass die Strecken nicht befahrbar seien.

Simon Fischer aus Steppach ist von Anfang an Mitglied im Verein. Nach der ersten Fahrt auf der neuen Strecke ist er angetan. „Die Fahrt war toll. Es ist kein großer Trail, aber es ist ein sehr schönes Gefühl, dass man jetzt mit Erlaubnis direkt vor der Haustür seinen Sport ausüben kann.“

„Ich werde oft herkommen“, meint auch Winfried Berwolff. Seit den 80er-Jahren ist der Augsburger schon mit seinem Rad in diesem Wald unterwegs. „Damals sind wir allerdings noch ohne jede Federung gefahren.“ Seit zwei Jahren ist er nun Mitglied im Mountainbike-Verein und freut sich auf die neue Strecke: „Jeder kann hier nach seinen Möglichkeiten fahren. Solange man seine Fähigkeiten richtig einschätzt, macht es viel Spaß.“