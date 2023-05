Landtagswahlen in Hessen: Das sind die bisherige Ministerpräsidenten

Auch in Hessen wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Wer bislang die Landesregierung geleitet hat, lesen Sie hier im Artikel.

Am 8. Oktober 2023 wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Genau am selben Tag wählt auch Bayern eine neue Landesregierung.

Nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) bereits angekündigt hat, als Spitzenkandidatin bei der Hessen-Wahl 2023 anzutreten, ist nun das Rennen um den Ministerpäsidenten-Posten eröffnet. Bislang sitzt dort Boris Rhein, der als Spitzenkandidat für die CDU in den Wahlkampf zieht. Die aktuellen Umfrageergebnisse der Hessen-Wahl 2023 deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU hin.

Falls Faeser gewinnen sollte, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Hessischen Landesregierung. Aber auch die anderen Parteien - darunter Grüne und FDP - haben bereits ihre Spitzenkandidaten für die Hessische Landtagswahl bekanntgegeben.

Hessen-Wahl 2023: Liste aller Hessischen Ministerpräsidenten seit 1945

In den vergangenen 78 Jahren gab es nur zehn Ministerpräsidenten in Hessen. Diese Zahl ist unterdurchschnittlich. Zum Vergleich: Seit 1949 gab es in Deutschland bereits 21 Bundesinnenministerinnen und -minister.

Der erste Ministerpräsident Hessens war gleichzeitig der mit der kürzesten Amtszeit: Karl Geiler (Parteilos). Den Rekord für die längste Amtszeit mit knapp 18 Jahren hält Georg August Zinn (SPD).

Das ist die Liste aller bisherigen Ministerpräsidenten des Bundeslands Hessen seit 1945: