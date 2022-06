"Local Hero": Start, Übertragung im TV und Stream, Sendetermine

Das neue Format "Local Hero" gibt es demnächst bei ProSieben zu sehen. Alle Infos rund um Start, Übertragung im TV und Stream und die Sendetermine haben wir hier für Sie.

23.06.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Bei ProSieben geht demnächst die neue Show "Local Hero" an den Start. Das neue Format schickt prominente Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedene Länder auf der ganzen Welt, wo die Kontrahenten dann in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Die neue Sendung kommt unter dem Motto "mehr ProSieben von ProSieben" zum Sender, da die Verantwortlichen künftig mit mehr Eigenproduktionen bei den Zuschauern punkten wollen. Im Rahmen der Programm-Änderungen feiern unter anderem auch "TV total"-Format wie die "Wok-WM" ein Comeback.

Wann gehen die ersten Folgen von "Local Hero" bei ProSieben an den Start? Wie sieht es mit der Übertragung live im TV und Stream aus? Gibt es schon Sendetermine für die neue Show? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie und verraten Ihnen außerdem wie das Konzept der neuen Show aussieht.

"Local Hero": Start der neuen Show auf ProSieben

Der Sender hat bisher noch keinen genauen Start-Termin für "Local Hero" bekanntgegeben. Fest steht bereits, dass die neue Show im Sonntags-Programm des Senders zu sehen sein wird. Neben "Local Hero" hat ProSieben auch weitere neue Sendungen wie "Country Challenge" und "Mission: Job Unknown" entwickelt. Künftig soll es deutlich mehr Eigenproduktionen bei dem Sender zu sehen geben. Sobald das Start-Datum für "Local Hero" feststeht, informieren wir Sie hier darüber.

Übertragung von "Local Hero" live im TV und Stream

Es steht zwar noch nicht genau fest, wann "Local Hero" an den Start geht, aber natürlich wird es die Show live im TV bei ProSieben zu sehen geben. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das neue Format auch online im Stream ansehen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum einen bietet ProSieben einen Live-Stream auf der eigenen Homepage an und zum anderen können Sie "Local Hero" auch live auf der Streaming-PlattformJoyn verfolgen. Beide Varianten sind kostenlos, erfordern aber das Anlegen eines Nutzerkontos auf der jeweiligen Webseite.

Sendung verpasst? "Local Hero" in der Wiederholung sehen

Zu einer Wiederholung im TV hat ProSieben bisher noch keine Infos veröffentlicht, allerdings können Sie "Local Hero" - genau wie alle anderen Serien und Shows des Senders" - nach der Ausstrahlung kostenlos im Stream ansehen. Wie schon bei der Live-Übertragung haben Sie auch beim Abruf der ganzen Folgen in der Wiederholung zwei Möglichkeiten. Alle Folgen von "Local Hero" können entweder über die ProSieben-Homepage oder über den Streaming-Anbieter Joyn nach der Ausstrahlung kostenlos abgerufen werden.

Sendetermine von "Local Hero": Wann läuft die neue Show im TV?

Die genauen Sendetermine von "Local hero" hat ProSieben bisher noch nicht veröffentlicht. Sobald die Termine feststehen und der Sender weitere Infos veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Konzept von "Local Hero": Worum geht es in der Sendung?

In der Sendung werden immer zwei Promis in verschiedene Länder auf der ganzen Welt geschickt. Dort erhalten Sie dann einen Crashkurs zu den lokalen Gepflogenheiten und Bräuchen, woraufhin sie dann in Challenges gegeneinander antreten und ihr Wissen über die Traditionen des Landes unter Beweis stellen müssen. Unter anderem wird es für die prominenten Kontrahenten nach Schottland, Japan und Mexiko gehen.