Urlaub am Gardasee: Das sind die teuersten Hotels

Wer es ganz exklusiv mag, kann in einem der teuersten Hotels am Gardasee absteigen. Die Preise zur Hochsaison sind astronomisch, doch es könnte sich lohnen.

02.08.2023 | Stand: 06:38 Uhr

Guter Wein, malerische Landschaften und Abkühlung jeder Zeit. Der Gardasee, der Deutschen liebster See im Sehnsuchtsland Italien, hat alles, wonach sich stressige Großstädter nach langen Arbeitswochen verzehren. Die Übernachtungsmöglicheiten am Gardasee sind vielfältig: Von Camping-Urlaub bis Ferienwohnung oder Hotel-Aufenthalt ist alles drin.

Wer obendrauf die schönste Zeit im Jahr veredeln möchte und das nötige "Kleingeld" mitbringt, kann auch in einem der exklusivsten Hotels am Largo di Garda unterkommen. Die Preise sind hoch, die Aussichten buchstäblich überragend. Wir stellen Ihnen in einer Übersicht die luxuriösesten Hotels am Gardasee vor.

Grand Hotel Fasano

Ein echtes europäisches Grand Hotel aus dem 19. Jahrhundert liegt am Westufer an der Gardone Riviera. Das Grand HotelFasano, das 1888 erbaut wurde, liegt direkt am Wasser und ist umgeben von einer riesigen Parkanlage auf 12.000 Quadratmetern. Es verfügt zudem über einen Wellnessbereich und ein Gourmet Restaurant.

Zur Hochsaison schlägt das Hotel mit 2100 Euro pro Übernachtung ordentlich zu Buche. Einquartieren kann man sich von Ende März bis Anfang November. Wer übrigens kein Monatsgehalt für eine Hotel-Übernachtung aufwenden kann, für den haben wir einen Geheimtipp zum Schluss.

Hotel Lido Palace

Lesen Sie auch

Italien Gardasee: Diese 15 Sehenswürdigkeiten lohnen sich besonders

Ebenfalls ein Haus im Stile der Belle Époque und der Luxus-Hotellerie ist das Lido Palace, das am Nordufer des Gardasees zu finden ist. Neben dem üblichen Rundumpaket von gutem Essen, Spa und Wellness punktet das Lido Palace vor allem mit seiner Lage. Da der Lago di Garda im Norden deutlich schmaler ist, tritt auch die Natur viel näher heran. Der Blick auf die höchsten Berge des Sees und die imposanten Felswände von einem der Anlegestellen des Lido Palace ist daher atemberaubend. Eine gute Gelegenheit, um einen der schönsten 7 Wanderwege am Gardasee auszuprobieren.

Auch bei den Preisen könnte man schon mal Schnappatmung bekommen, zur Hochsasion gibt's ein Zimmer im "Lido" ab 556 Euro die Nacht.

Hotel Relais la Speranzina

Pompös wird's auch im Relais la Speranzina. Das Villa-Hotel, das in der Altstadt von Sirmione direkt am Seeufer liegt, wartet mit kolossalen Suiten auf, die mitunter über hundert Quadratmeter groß sind (zum Beispiel Suite Maria Luisa) und neben einem edlen Interieur (Carrara-Marmor und goldene Armaturen) natürlich auch über Balkon und Terrasse verfügen. Familie Giordani, die das Hotel betreibt, hat auch das obligatorische Wellness-Programm in petto: ein privates Spa mit Jacuzzi, Sauna und Dampfbad.

Der Ort Sirmione gehört zudem mit seinen Ruinen zudem zu einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten am Gardasee. Durch seine historische Anlage bleibt er für große Autos weitgehend unzugänglich. Ein exklusives Hotel an einem exklusiven Ort also. Die gute Nachricht: Es gibt noch Zimmer für die laufende Hochsaison. Die schlechte, die Preise belaufen sich auf 1170 Euro - immerhin, Frühstück inlusive.

Hotel Bella Riva

Auch das Bella Riva liegt an der beliebten und für Grand Hotels bekannten Gardone Riviera. Das Hotel gehört nicht zur absoluten Creme-de-la-Creme der Luxus-Hotellerie am Gardasee, verfügt aber ebenfalls über einen gehobenen Standard und über großartige Event- und Wassersportmöglichkeiten, was es ideal für Kinder und Familien oder Veranstaltungen macht. Das Bella Riva (nicht zu verwechseln mit dem Hotel Bellariva am Nordufer des Sees) vermag zudem alte Bestands-Architektur in modernem Gewand erscheinen zu lassen. Eine Übernachtung pro Person gibt es zur Hochsaison momentan ab 290 Euro aufwärts.

Villa Eden Luxury Resort

Das nächste Hotel dieser Liste preist mit seinem Namen bereits an, worauf es hinauslaufen soll. Aus dem Garten Eden wird der Luxus-Aufenthalt Eden. Auch das Villa Eden Luxury Resort liegt an der luxusschweren Gardone Riviera am Westufer des Gardasees. Auch hier gibt es von Spa bis Seeblick zu Gourmet alles zu bieten, was die Premiumklasse der Hotellerie zu bieten hat.

Anders allerdings als etwa im Grand HotelFasano erwartet die Besucher nicht der Charme des 19. Jahrhunderts, sondern ein durchweg modernes Antlitz. Von Star-Architekten Davin Chipperfield und Richard Meier entworfen besticht das "Eden" durch fünf separate Villen, die moderne Baukunst zelebrieren und daher jeden Architektur-Fan ins Staunen bringen müssen. Staunen darf man auch über die Preise, die bei rund 800 Euro pro Person losgehen.

Villa Cortine Palace Hotel

Das Villa Cortine Palace Hotel liegt wie das exklusive Relais la Speranzina auf der Halbinsel Sirmione am westlichen Ufer des Gardasees. Das neoklassizistische Hotel aus dem 19. Jahrhundert ist opulent, majestätisch und macht sich daher vor allem auf Hochzeits-Bildern gut. Das "Cortine" ist umgeben von einem großen Park mit Zypressen, Oleanderbüschen, klassizistischen Säulen und altehrwürdigen Marmorstatuen und wird von einem phänomenalen Seerundblick abgerundet. Zimmer gibt es ab knapp 400 Euro pro Person.

Hotel l'Azzurro

Zum Schluss ein kleiner Trost für Reisende, die kein Monatsgehalt für eine Übernachtung aufwenden können: Das 4-Sterne Hotel l'Azzurro gehört definitiv nicht zu den exklusivsten Hotels am Gardasee, hat aber dennoch einiges zu bieten. Das "Azzurro" liegt direkt am See in der Altstadt von Limone sul Garda mit einem atemberaubenden Blick über das Wasser, der den Blick bis zu den Bergen freigibt. Das charmante Haus ist eingebettet in eine Vegetation von Zitrusfrüchten und Oleander, besitzt einen Außenpool, Zimmer mit gehobener Ausstattung, die mitunter Balkon und Seeblick bieten. Die Preise klettern zur Hochsaison von einem einfachen Zimmer für 160 Euro hoch bis 250 Euro für ein exklusiveres mit Seeblick.