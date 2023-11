"Mälzer und Henssler liefern ab" im November: Sendetermin, Übertragung im TV und Stream

"Mälzer und Henssler liefern ab" im November: Hier kommen die Infos rund Sendetermin, die Übertragung im TV und Stream - und einiges mehr.

16.11.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Die heiße Schlacht geht mit Folge 9 weiter: Nach dem ersten Unentschieden in der Geschichte von " Mälzer und Henssler liefern ab" hat Steffen Henssler auch in der November-Ausgabe des Koch-Duells die Nase mit 4:3 immer noch vorn. Das Prinzip der Show geht folgendermaßen: Die beiden Protagonisten betreiben einen Pop-Up-Lieferservice, in dem sie gegeneinander kochen - für anonyme Kunden und Kundinnen, nur anhand spärlicher Hinweise. Die Menüs liefern die Köche dann persönlich innerhalb Hamburgs aus, die Gerichte werden mit bis zu fünf Sternen bewertet. Bisher ging es recht ruppig ans Eingemachte - in der vorigen Ausgabe hat Steffen mit dem Lieferwagen-Aufkleber " Henssler & Verlierer an Bord" großes Entzücken bei Herrn Mälzer ausgelöst. Nun also die November-Runde. VOX hat den Kochtopfdeckel schon mal ein bisschen gelüftet und beispielsweise enthüllt, dass diesmal "Tagesschau"-Sprecher Constatin Schreiber zu Gast sein wird, der in Runde 1 überraschend aufkreuzt und natürlich kräftigen Appetit mitbringt. Alles Übrige - ohne allzu großes Spoilern - erfahren Sie hier.

"Mälzer und Henssler liefern ab" im November: Der Sendetermin

VOX hat die Übertragung der nächsten Folge von " Mälzer und Henssler liefern ab" für Sonntag, 19. November 2023, angekündigt. Startzeit ist die beste Sendezeit - Primetime, 20.15 Uhr.

"Mälzer und Henssler liefern ab": Wer sind die beiden Wettstreiter?

Wir kennen die Top-Köche vom Bildschirm. Aber welche Menschen stecken hinter den Namen?

Tim Mälzer

Mälzer ist aus deutschen TV-Küchen kaum noch wegzudenken. Der Sohn eines Kaufmanns stammt aus dem schleswig-holsteinischen Elmshorn . Nach dem Abi war er Zivi in einer Klinik, bevor er eine Kochlehre im renommierten Hamburger Hotel InterContinental absolvierte. Das Noble konnte er noch toppen, indem er seine Künste im weltberühmten Londoner Ritz verfeinerte. In der englischen Metropole lernte er auch einen gewissen Jamie Oliver kennen, der genau wie Mälzer zu dieser Zeit noch völlig unberühmt war.

Später kehrte er zu seinen Wurzeln an der Elbe zurück, wo er eine ganze Reihe eigener Restaurants eröffnete. Gleichzeitig begann er, sich als TV-Koch einen Namen zu machen - zunächst im Nachmittagsprogramm bei Vox, später auch mit einer ganzen Reihe von Shows im ZDF , beim WDR und in der ARD . Zu seinen witzigen Fußnoten zählt die Rolle als Sprecher des Souschef Horst im Pixar-Animationsfilm "Ratatouille".

Steffen Henssler

Auch der im Schwarzwald , in Pinneberg und in Hamburg aufgewachsene Henssler ist mittlerweile ein prominenter Fernsehkoch, der natürlich sein Handwerk von die Pike auf gelernt hat. Zunächst hierzulande - in Andresens Gasthof in Bargum . Nach einer Station in Hamburg zog es ihn in die USA : Bei japanischen Meistern der Sushi-Akademie in Los Angeles lernte er den Umgang mit rohem Fisch. Dem Fachmagazin gastporodo.com zufolge hat die Ausbildung damals satte 44.000 Deutsche Mark gekostet, die der hoffnungsvolle Sushi-Fan allerdings zuvor im Lotto abgeräumt hatte.

Er ist aber keineswegs nur im Fernsehen zu sehen - Henssler hält sich auch in der gastronomischen Küchenzeile in Übung. Gemeinsam mit seinem Vater führt er das Hamburger Restaurant " Henssler und Henssler ". Mit Sushi-Bar natürlich.

Übertragung von "Mälzer und Henssler liefern ab" im November im TV und Stream

Wer das herkömmlich-lineare TV liebt, kann einfach zur veröffentlichten Sendezeit die VOX -Taste drücken, und schon liefern die Köche ab.

Wenn man nun aber den Wettstreit zwischen den beiden Herd-Giganten unabhängig von zeitlichen Restriktionen sehen will oder muss, gibt es auch keinen Grund zur Verzweiflung. Für diese digital gepolten Zeitgenossen hat der Medienkonzern nämlich seinen Streamingdienst RTL+ ins Leben gerufen.

Ohne Abo können Sie Filme und Serien dort bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos ansehen. Wenn Sie die Inhalte der Sendergruppe auch später abrufen möchten, benötigen Sie dazu ein Premium-Abo, das in der günstigsten Variante 6,99 Euro im Monat kostet (Stand: 8. November 2023). Wir empfehlen, die aktuellen und weitergehenden Konditionen von Zeit zu Zeit auf der Website des Anbieters zu überprüfen.