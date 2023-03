Tatort heute aus Münster: Kalauer-Parade mit Thiel und Boerne

Im Tatort heute (05.03.2023) betreten Thiel und Boerne unbekanntes Terrain: Nach dem Tod einer Influencerin ermittelt das Münster-Duo in der Welt der sozialen Medien. Lohnt sich "MagicMom"?

"MagicMom" heißt der Tatort heute aus Münster. Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 05.03.2023) im Ersten.

Thiel und Boerne tauchen in ihrem neuen Fall in die Welt der "Momfluencerinnen" ein. Es geht um Hass und Intrigen unter jungen Müttern - und die hässlichen Seiten von Social Media.

Handlung: Der Münster-Tatort heute (05.03.2023) im Schnellcheck

Die frisch verstorbene Evita Vogt (Laura Louisa) hat mit ihren selbstironischen Videos eine riesige Fangemeinde. Als „MagicMom“ zählt sie zu den erfolgreichsten sogenannten Momfluencerinnen: eine sympathische junge Mutter, die zu ihren vermeintlichen Fehlern steht und Tipps und Tricks für andere Mütter parat hat. Doch nun wird sie in ihrem luxuriösen Zuhause erhängt aufgefunden. Alles deutet darauf hin - doch hat Evita Vogt sich wirklich das Leben genommen?

Eine echte Herausforderung für Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch); Fremdeinwirkung kann der Rechtsmediziner zunächst nicht zweifelsfrei ausschließen. Evitas Mann Moritz ist schockiert und mag das alles nicht glauben: Weder Selbstmord noch Mord ergeben für ihn Sinn. Die Ermittlungen von Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zeigen schnell, dass „MagicMom“ unter denen, die ihr im Netz folgten, auch zahlreiche sogenannte Hater hatte. Hass und verletzende Kommentare gab es auch von anderen Influencerinnen wie Sabine Hertweck aka „BusyBine“. Und dass Evita Vogt und ihre Nachbarin Thekla Cooper kein gutes Verhältnis hatten, ist auch kein Geheimnis.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "MagicMom" einzuschalten?

Der Tatort heute aus Münster führt Thiel und Boerne in die Welt der sozialen Medien. Wer Kalauer mag, wird das lieben. Ansonsten muss man festhalten, dass sich das Erfolgsduo zunehmend in eine Richtung entwickelt, die Jüngere als "Alte-weiße-Männer-TV" verspotten würden, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Moritz Vogt: Golo Euler

Evita Vogt "MagicMom": Laura Louisa

Garde Sabine Hertweck "BusyBine": Agnes Decker

Thekla Cooper: Monika Oschek

Emmalotta Suhr: Yvonne Pferrer

Jakub Schmidt "LonesomeDad": Aviran Edri

Frau Escobar: Perissa Büschi

Titus Julius: Casper Gold

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Münster

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter

05. März: "Tatort: MagicMom" (Münster)



12. März: "Tatort: Tatort: Hackl" (München)

19. März: "Polizeiruf 110: Ronny" (Magdeburg)

