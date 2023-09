Gäste bei "Maischberger": Heute geht es um das Thema Flüchtlingskrise

In der heutigen Ausgabe von "Maischberger" am 19. September diskutieren die Gäste erneut aktuelle Themen, unter anderem die Flüchtlingssituation auf Lampedusa.

Die Flüchtlingssituation auf der italienischen Insel Lampedusa und die Herausforderungen, vor denen Länder und Kommunen in Deutschland stehen, haben so langsam ihre Grenzen erreicht. Ist es an der Zeit für eine Neuausrichtung der Migrationspolitik? In der Talkshow "Maischberger" heute am 19. September 2023 geht es um diese und andere Streifragen.

Welche Themen werden ab 22.50 Uhr in der ARD noch diskutiert? Und wer sind die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend? Hier finden Sie die Vorschau auf die aktuelle Ausgabe.

Thema bei "Maischberger" am 19. September 2023

In der heutigen Ausgabe von "Maischberger" im Ersten werden zwei brisante Themen diskutiert: Die Flüchtlingssituation auf der italienischen Insel Lampedusa und die wachsenden Herausforderungen, denen Länder und Kommunen in Deutschland gegenüberstehen, scheinen allmählich ihre Belastungsgrenze zu erreichen. Dies wirft die Frage auf, ob es an der Zeit ist, die Migrationspolitik neu auszurichten. Gleichzeitig stellt sich die dringende Frage, wie Deutschland die wirtschaftliche Krise bewältigen kann. Kann die Ampel-Regierung das Land auf den Pfad des Erfolgs zurückführen?

In einem spannenden und kontroversen Gespräch werden die Generalsekretäre der SPD, Kevin Kühnert, und der CDU, Carsten Linnemann, diese Fragen erörtern und ihre Standpunkte dazu darlegen.

Darüber hinaus wird Moderator und Journalist Reinhold Beckmann eine bewegende Geschichte aus seiner Familie teilen. Seine Mutter Aenne verlor im Zweiten Weltkrieg vier Brüder und diese tragische Erfahrung prägte ihr Leben. Beckmann wird über die berührende Geschichte seiner Mutter in Verbindung mit dem andauernden Ukraine-Krieg sprechen.

"Maischberger" heute: Gäste am 19. September 2023

Hier geben wir noch einmal eine vollständige Übersicht über die Gäste, die in der ARD-Talkshow "Maischberger" heute Abend dabei sind:

Kevin Kühnert (Generalsekretär der SPD)

(Generalsekretär der SPD) Carsten Linnemann (Generalsekretär der CDU)

(Generalsekretär der CDU) Reinhold Beckmann (Fernsehmoderator und Autor)

(Fernsehmoderator und Autor) Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)

(Comedian und Schauspieler) Yasmine M’Barek (Redakteurin Zeit Online)

(Redakteurin Zeit Online) Paul Ronzheimer (stellv. Chefredakteur der Bild)

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist die Gastgeberin der ARD-Talkshow - und das schon seit 2003. Ein kurzer Blick auf ihren bisherigen Werdegang: Die Moderatorin und Journalistin hat ihre Karriere im Radio bei Bayern 2 begonnen, nachdem sie nach nur drei Tagen ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München abgebrochen hatte. Im noch jungen Alter von 21 Jahren wechselte sie zu Tele 5 und damit zum Fernsehen. Später war sie als Moderatorin bei mehreren Fernsehsendern zu sehen, wie Vox, RTL oder n-tv. Schließlich erhielt sie ihre gleichnamige Talkshowim Ersten.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 19. September 2023 ab 22.50 Uhr live in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Die Folgen der Talkshow "Maischberger" sind nach der Erstausstrahlung im Fernsehen immer in der Mediathek der ARD aufrufbar. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im TV. Bei der aktuellen Ausgabe sind es zwei:

Mittwoch, 20. Januar 2023, ab 01.50 Uhr in der ARD

Mittwoch, 20. Januar 2023, ab 20.15 Uhr auf tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" läuft fast jede Woche am Dienstag und am Mittwoch, in der Regel um ungefähr 23.00 Uhr. Abhängig vom weiteren Programm der ARDkann es aber auch später werden. Das sind die nächsten Sendetermine.