"Maischberger" heute am 20. September 2023: Gäste und Thema

Was wird heute Abend Thema bei "Maischberger" sein und welche Gäste werden erwartet? Alle wichtigen Infos zur Sendung am 20.09.23 finden sie hier.

20.09.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine spricht Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Vereinten Nationen in New York. Anlass für Sandra Maischberger heute Abend die Diskussionsrunde thematisch in Richtung Ukraine zu lenken. Das wird jedoch nicht das einzige Thema sein. Jeden Dienstag und Mittwoch läuft eine neue Folge von "Maischberger" in der ARD. Der Startschuss für die Diskussion fällt um 22.50 Uhr. Aber worum genau wird es gehen und welche Gäste hat Sandra Maischberger für heute Abend eingeladen? Die wichtigsten Informationen für die heutige Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Maischberger" am 20. September 2023

Noch immer herrscht Uneinigkeit darüber, wie die Weltgemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagieren soll. Zum ersten Mal seit 2022 spricht Wolodymyr Selenskyj nun vor den Vereinten Nationen. Wie wird Russland darauf reagieren? Anna-Lena Baerbockäußert sich im Gespräch deutlich: "Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren würde, dann verliert ganz Europa."

Aber nicht nur der Krieg in der Ukraine wird Thema heute Abend sein. Auch die Klimakatastrophe schreitet weiter voran. Der Sommer war wieder verstärkt durch Wetterextreme geprägt. Zwischen Dürren und Überflutungen setzt sich Luisa Neubauer für den Klimaschutz ein. Sind die Klimaschutzmaßnahmen in Deutschalnd ausreichend, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken? Wie groß ist die Gefahr, dass Klimaproteste immer radikaler werden?

"Maischberger" heute: Gäste am 20. September 2023

Eine Sendung wie diese lebt natürlich von den eingeladenen Gästen. Welche Gäste werden heute Abend bei "Maischberger" erwartet? Hier finden sie eine Übersicht:

Anna-Lena Baerbock (Bundesaußenministerin)

Luisa Neubauer (Klimaschutzaktivistin, Fridays for Future)

Markus Blume (Bayerische Staatsminister für Wissenschaft, CDU)

Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)

Mariam Lau (politische Korrespondentin der "Zeit")

Tilo Jung(Journalist)

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 20. September 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream.

Wer ist Sandra Maischberger?

Bereits seit 2003 ist Sandra Maischberger Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow. Begonnen hat ihre Karriere bei Bayern 2 im Radio. Mit 21 Jahren wechselte sie dann zum Fernsehen und wurde schnell als Moderatorin bei VOX, RTL und n-tv bekannt. Schließlich bekam sie bei der ARD ihre eigene Talkshow. Übrigens brach Sandra Maischberger ihr Studium in Kommunikationswissenschaften nach nur drei Tagen ab.