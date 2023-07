"Maischberger" heute am 4. Juli 2023: Gäste mit Markus Söder

Bei "Maischberger" heute am 4. Juli 2023 diskutieren die Gäste über aktuelle Themen. Unter anderem ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Studio.

04.07.2023 | Stand: 07:18 Uhr

Wenn die TalkshowMaischberger heute Abend ab 22.50 Uhr in derARD läuft, soll es um aktuelle Themen im Inland und im Ausland gehen. Dafür hat Sandra Maischberger mehrere prominente Gäste im Studio.

Wer ist dabei? Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Sendung vom 4. Juli 2023 rund um Gäste, Übertragung, Wiederholung und Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 4. Juli 2023

Die Themen werden weiter unten vorgestellt. Zuerst finden Sie hier eine Übersicht über die Gäste bei "Maischberger" heute:

Markus Söder Ministerpräsident von Bayern

Ministerpräsident von Claus Kleber : Journalist und Dokumentarfilmer

: Journalist und Dokumentarfilmer Wolfgang Ischinger: Außenpolitik-Experte und ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Außenpolitik-Experte und ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Walter Sittler: Schauspieler

Schauspieler Katharina Hamberger: Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandfunk

Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandfunk Hannah Bethke: Journalistin der Welt

Thema bei "Maischberger" heute am 4. Juli 2023

Im Gespräch mit Markus Söder geht es unter anderem darum, warum die Ampel-Regierung im Bund schlechte Umfragewerte hat. Wenig überraschend sieht der CSU-Parteichef die Arbeit von SPD, Grünen und FDP kritisch. In der Ankündigung zur Sendung wird Söder so zitiert: "Die Bundesregierung handelt zum Teil an den Interessen und an den Sorgen der Bevölkerung vorbei." Bayerns Ministerpräsident muss sich aber auch der Frage stellen, inwieweit die Union für den aktuellen Höhenflug der AfD verantwortlich ist.

Journalist Claus Kleber und der Außenpolitik-Experte Wolfgang Ischinger diskutieren beim zweiten Thema über viele Brennpunkte der Außenpolitik. Die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus ist nur einer davon. Die Diskussion bei "Maischberger" heute dreht sich auch um China: Birgt der Taiwan-Konflikt die Gefahr für die nächste globale Krise?

Schauspieler Walter Sittler und die Journalistinnen Katharina Hamberger und Hannah Bethke sind ebenfalls im Studio. Sie "erklären, kommentieren und diskutieren", heißt es von der ARD.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft am 4. Juli 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wenn Sie "Maischberger" am Dienstagabend verpassen, haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Sendung nachzuholen. So stehen alle Folgen nach der Ausstrahlung online im Stream in der Mediathek der ARD bereit.

Die "Maischberger"-Sendung vom 4. Juli 2023 gibt es aber auch mehrmals als Wiederholung im TV. Das sind die Sendetermine:

05.07.2023, 01.50 Uhr: ARD

05.07.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Nach und nach verabschieden sich die großen Talkshows in die Sommerpause 2023. "Maischberger" läuft noch bis zum 12. Juli und wird dann zwei Monate lang nicht mit neuen Folgen zu sehen sein. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

04.07.2023, 22.50 Uhr

05.07.2023, 22.50 Uhr

11.07.2023, 22.50 Uhr

12.07.2023, 22.50 Uhr

12.09.2023, 22.50 Uhr

