Marcel Marceau: Berühmter Pantomime wäre 100. Jahre geworden

Der französische Künstler Marcel Marceau wäre am 22. März 100 Jahre alt geworden. Als "Clown Bip" verzauberte der Pantomime Tausende Menschen.

23.03.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Geboren wird Marcel Marceau am 22. März 1923 in Straßburg mit dem Namen Marcel Mangel. Seinen Namen ändert er später wegen der deutschen Besetzung Frankreichs, um nicht als Jude identifiziert zu werden. Laut WDR flieht seine Familie im Zweiten Weltkrieg vor den Nationalsozialisten in den Süden Frankreichs.

Dort ist der junge Marcel Mangel zusammen mit seinem Bruder Alain Teil des Widerstands gegen die deutschen Besatzer, wie die britische Zeitung The Guardian in einem Nachruf auf Marceau schreibt. Er fälscht Pässe - und stellt in diesem Zuge auch einen für sich selbst auf den weniger deutsch und deshalb im Widerstand unverdächtig klingenden Namen "Marcel Marceau" aus.

Marcel Marceu: Pantomime Teil des französischen Widerstands

Seine in der Kindheit erwachsene Liebe zum Schauspiel und Stummfilmen bescheren im später nicht nur eine große Karriere als Pantomime, sondern sollen in den Kriegswirren auch Leben gerettet haben. 1943 soll Marceau laut WDR drei jüdische Kinder in die Schweiz geschmuggelt haben. Dabei habe er sein schauspielerisches Talent eingesetzt, um seine Nervosität bei den Kontrollen der Besatzer zu überspielen.

In seiner Familie muss Marceau allerdings einen schweren Verlust verkraften. Sein Vater Karl Mangel wird 1944 verhaftet, nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Nach dem Krieg zieht es Marceau nach Paris, wo er ab 1946 an der School of Dramatic Art des Sarah Bernhardt-Theaters endlich seiner Leidenschaft nachgehen kann und Schauspiel und Pantomime studiert. Dies schreibt die Süddeutsche Zeitung in einem Bericht zu Marceau. Sein Markenzeichen, der Clown Bip, entstand 1947.

Clown Bip - Marceaus berühmteste Figur

Bip ist immer mit einem gestreiften Hemd, weißer Gesichtsbemalung und einem alten, geblümten Hut unterwegs. Die tragikomische Figur verzaubert Tausende Zuschauer mit einer großen Bandbreite an menschlichen Emotionen.

Bald nach der Entstehung Bips gründet Marceau die Compagnie de Mime Marcel Marceau, die damals einzige Pantomime-Compagnie der Welt. Seine transkontinentalen Tourneen führen Menschen auf der ganzen Welt in die Kunst der Pantomime ein. Später lernen Millionen von Menschen Marceau durch seine Fernseh- und Filmauftritte kennen.

Seine herausragendsten Werke sind dabei wohl der Film "First Class", in dem er 17 Rollen verkörpert, und seine Stummrolle in "Shanks". 1973 stellt er zudem den "Scrooge" in "A Christmas Carol" dar und erhielt für diese Darstellung den Max Liebmann Show of Shows Emmy für den besten Specialty Act.

Marceau stirbt am 22. September 2007 in Cahors in Frankreich im Alter von 84 Jahren.

Lesen Sie auch