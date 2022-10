Maria und Paul Ruf erleben die seltene Gnadenhochzeit

Dieses Jubiläum ist nur wenigen Paaren vergönnt: Die Burghageler sind seit 70 Jahren verheiratet.

26.10.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit begingen Maria und Paul Ruf aus Burghagel kürzlich. Am 20. Oktober 1952 sprachen sie sich standesamtlich das Ja-Wort zu und heirateten am selben Tag auch kirchlich. Einen Dankgottesdienst für 70 gemeinsame Jahre feierte das Jubelpaar mit der ganzen Familie am Sonntag in der Pfarrkirche St. Peter in Burghagel, wo auch die Trauung stattgefunden hatte. Pfarrer Alois Lehmer und Kaplan Bineesh zelebrierten die Messfeier. "Unsere Dorfkirche begleitet uns schon das ganze Leben. Hier wurden wir getraut, ließen unsere Kinder taufen und begingen die Sonn- und Feiertage", betont Paul Ruf, der erst im Mai 2021 nach 32 Jahren seinen dortigen Mesnerdienst beendete.

Vier Kinder und elf Enkel hat das Paar

Neben vier Kindern und elf Enkeln gratulierten auch 22 Urenkel den Jubilaren. Post gab es unter anderem aus Berlin und München von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, der in seinem Brief schrieb: "Ein so weit zurückreichender Blick auf das gemeinsame Leben ist nur wenigen Menschen vergönnt." Dessen sind sich Paul und Maria Ruf sehr wohl bewusst - umso mehr, da Maria Ruf im vergangenen Jahr einen Schlaganfall erlitt und seitdem beim Sprechen beeinträchtigt ist. "Nach so vielen Ehejahren genügen oft auch nur Blicke, um sich zu verstehen", erklärt ihre Tochter Marianne Greiner, die sich liebevoll um ihre Eltern kümmert.

Fast so lange verheiratet wie die Queen und Prinz Philipp

Neben der täglichen Lektüre der Donau-Zeitung, die ins Hause Ruf bereits seit 1954 geliefert wird, interessiert sich Paul Ruf für lokale Ereignisse und Sportsendungen. Der Besuch von Gottesdiensten und Vereinstreffen ist ihm nach wie vor wichtig. Seine Frau ist dankbar für die Fernsehgottesdienste auf K-TV. "Queen Elisabeth II. und Prinz Philipp haben 73 gemeinsame Ehejahre erlebt", meint Marianne Greiner zwinkernd. Auf die Frage, ob dies ein Ziel für das Jubelpaar wäre, signalisieren beide: "Das haben wir nicht zu entscheiden, lassen wir es auf uns zukommen."