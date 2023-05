"Markus Lanz" am 31. Mai 2023: Gäste und Thema heute Abend

Zum heutigen Mittwochabend gibt es wieder eine Ausgabe von "Markus Lanz". Informationen rund um die Gäste und das Thema der Sendung von heute erfahren Sie hier.

31.05.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Auch am heutigen Mittwoch strahlt das ZDF wieder eine neue eine Ausgabe von " Markus Lanz" aus. Jede Woche lädt der Moderator dabei Gäste aus Gesellschaft, Politik und dem öffentlichen Leben ein. So unterschiedlich wie die Gäste sind dabei auch die jeweiligen Themen der Sendung. Über welche Thematik heute am Mittwoch, dem 31. Mai 2023 gesprochen wird, das erfahren Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 31. Mai 2023

Thema der heutigen Sendung am 31. Mai 2023 ist unter anderem das Wirken der gegenwärtigen Ampel-Koalition mit Olaf Scholz als Bundeskanzler. Darüber hinaus liegt der Fokus neben dem Streit um das Gebäudeenergiegesetz auf dem Iran, der sich durch die Massendemonstrationen der letzten Monate massiven inneren Spannungen ausgesetzt sieht.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 31. Mai 2023

Folgendes Quartett wird heute Abend mit Markus Lanz wieder diskutieren:

Sigmar Gabriel (Politiker): Der ehemalige Vize-Kanzler und Politiker der SPD bezieht Stellung über die Rolle seiner Partei im Dissens um das Gebäudeenergiegesetz. Ferner äußert sich Gabriel heute Abend auch über die Themen der Wiederwahl Erdoğans, der Nahost-Politik sowie dem Auftreten von Olaf Scholz als Bundeskanzler.

Kristina Dunz (Journalistin): Die Politikexpertin vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" stellt eine Regierungskrise in der BRD fest und analysiert ausgehend von dieser Hypothese die unterschiedlichen Versäumnisse der Ampel-Koalition.

Kamran Safiarian (Journalist): Safiarian ist Redakteur beim "heute journal". Er widmet sich heute Abend der Menschenrechtslage im Iran und den seit längerer Zeit andauernden Massenprotesten im Land. Auch gibt er Einblicke in das Agieren des iranischen Geheimdienstes in Deutschland.

Erfan Ramizipour (iran. Oppositioneller): Ramizipour wurde während einer Demonstration im Iran durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der iranische Oppositionelle schildert seine Erfahrungen über Überleben und Flucht aus dem Iran.

