"Markus Lanz" heute am 2. Mai 2023: Das sind die Gäste

Die Sendung "Markus Lanz" ist schon seit einigen Jahren eine feste Größe im deutschen Talkshow-Fernsehen. Wir haben alle Infos rund um Thema und Gäste der Ausgabe am 2. Mai 2023.

02.05.2023 | Stand: 16:58 Uhr

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz in seine gleichnamigen Gesprächssendung. Meistens sind es Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Medien und Politik, die an den Diskussionsrunden teilnehmen und ihren Standpunkt zu aktuellen Fragestellungen darlegen. Das Format läuft auf dem Sender ZDF. Man kann die Sendungen also ganz bequem auf der heimischen Couch im linearen TV verfolgen - oder aber über den Live-Stream des ZDF ansehen. In der Mediathek stehen die Ausgaben dann auch noch eine Weile nach der Ausstrahlung zur Verfügung. Los geht es normalerweise am späten Abend. Die heutige Sendung startet beispielsweise um 23 Uhr.

Sie wollen wissen, worum es in der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" gehen wird und wer mitdiskutieren wird? Kein Problem, hier finden Sie alle Infos rund um Thema und Gäste der Sendung am 2. Mai 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2. Mai 2023

Heute geht es bei "Markus Lanz" vor allem um das Thema Ausstieg aus der Atomkraft mit seinen verschiedenen Facetten und Folgen. Ein Nebenaspekt ist außerdem die Diskussion um die Erbschaftssteuer.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. Mai 2023

In jeder Ausgabe von "Markus Lanz" kommen verschiedene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik oder Medien zu Wort. In der heutigen Ausgabe werden das sein:

Marcel Fratzscher, Ökonom

Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und nimmt bei "Markus Lanz" Stellung zur Energiepreisentwicklung in Folge des Atomausstiegs. Dabei geht er auch auf die Gefahr einer Deindustrialisierung Deutschlands ein.

Der Bayerische Ministerpräsident (CSU) hatte die finale Abschaltung der deutschen AKW kritisiert und erläutert seine Kritik bei "Markus Lanz". Zudem nimmt er Stellung zu seiner Industrie- und Standortpolitik und erklärt seinen Standpunkt in der Debatte um die Erbschaftssteuer.

Dunz ist Politikexpertin beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland" und nimmt als solche den energie-, umwelt- und wirtschaftspolitischen Kurs des Bayerischen Ministerpäsidenten Markus Söder genauer unter die Lupe. Dabei analysiert sie auch dessen Regierungs- und Kommunikationsstil.

