"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 11. Juli 2023

Drei Mal die Woche wird in der Talkshow "Markus Lanz" gemeinsam diskutiert. Hier gibt es alle Infos rund um Thema und Gäste von der Ausgabe am 11. Juli 2023.

11.07.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Egal ob Politik, Medien, Gesellschaft, Sport oder Wissenschaft – für jeden Themenbereich sind bei " Markus Lanz" die richtigen Gäste eingeladen, die jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Talkshow zusammenkommen, um über ein ganz bestimmtes Thema zu debattieren. Meistens gibt es die Sendung immer ab etwa 23 Uhr im ZDF zu sehen – manchmal kommt es zu Verschiebungen aufgrund eines Sportereignisses oder anderen Sendeterminen.

Heute Abend kommt "Markus Lanz" pünktlich im TV: Es geht kurz nach 23 Uhr los und endet etwa 15 Minuten nach Mitternacht. Während der Ausstrahlung im linearen Fernsehen gibt es die Talkrunde zeitgleich im Live-Stream auf der ZDF-Website zu sehen. Wer am nächsten morgen früh raus muss, kann die Show statt zur späten Stunde auch einfach bequem am nächsten Tag zu einem beliebigen Zeitpunkt nachholen, denn die Ausgabe ist nach der Live-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 11.7.23

In der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" geht es um zwei Themen, die Politik und Gesellschaft aktuell in Atem halten: Zum einen wird über den laufenden NATO-Gipfel und den Beitritt Schwedens diskutiert. Zum anderen geht es um die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung.

Markus Lanz" heute: Gäste am 11.7.23

Um den NATO-Gipfel und Deutschlands Klimapolitik sprechen heute Abend vier Gäste und Gästinnen aus den Bereichen Politik, Journalismus, Militär und Bürgerrechte.

Steffi Lemke, Politikerin

Als Bundesumweltministerin der Grünen spricht Lemke vor allem über die wachsende Kritik an der Klima- und Energiepolitik der Ampel. Darüber hinaus erläutert sie die Wichtigkeit derer umweltpolitischen Pläne.

Michael Bröcker, Journalist

Der Chefredakteur von "The Pioneer" hat Vorschläge, wie sich die Grünen aus ihrer Krise herauswinden könnten. Gezielt spricht es das Wirken seiner Gesprächspartnerin Lemke im Bundeskabinett an.

Sönke Neitzel, Militärexperte

Als Militärexperte kennt er alle Hintergrundinformationen des NATO-Gipfels und weiß über die Folgen des geplanten schwedischen Beitritts Bescheid.

Irina Scherbakowa, Bürgerrechtlerin

Sie ist Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial" und bezieht sich einerseits auf die Lage innerhalb Russlands und andererseits auf die Rolle der NATO gegenüber der Ukraine.