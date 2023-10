"Markus Lanz" heute am 12. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz dienstags bis donnerstags Gesprächspartner zu sich in seine Talkshow. Hier die Infos zur Sendung vom 12. Oktober 2023.

12.10.2023 | Stand: 16:42 Uhr

Dreimal pro Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in seine vormitternächtliche Talk-Runde. Häufig kommen Politikerinnen und Medien-Leute zu Wort, je nach dem aktuellen Thema hat Lanz aber auch Forscherinnen, Schauspieler oder Sport-Stars zu Gast. Die Sendung wird in der Regel eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht im ZDF übertragen. Aus aktuellem Anlass kann der Start sich aber auch manchmal verschieben - häufig sind es dann Sport-Übertragungen, die den Südtiroler Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Heute aber läuft alles normal: Die Übertragung beginnt um 23.15 Uhr und endet am frühen Freitagmorgen um 0.30 Uhr.

Normalerweise überträgt das ZDF die Talkshow " Markus Lanz " dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung an diesen Tagen im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitgleich im Livestream des Senders verfolgen. Es gibt auch eine Wiederholung: Das Video der heutigen Sendung steht ab Freitag, 13. Oktober 2023, um 1 Uhr abrufbereit in der Mediathek des Senders.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 12. Oktober 2023

Heute geht es bei " Markus Lanz " um innenpolitische Fragen - beispielsweise um den jeweiligen Zustand von FDP und AfD nach den Landtagswahlen . Dabei kommen auch migrations- und flüchtlingspolitsche Themen zu Sprache.

Markus Lanz" heute: Gäste am 12. Oktober 2023

Heute Abend stehen auf der Gästeliste des ZDF :

Lesen Sie auch

ZDF "Markus Lanz" heute am 21. September 2023: Das sind die Gäste

Linda Teuteberg , FDP-Politikerin

Linda Teuteberg ist ehemaligeGeneralsekretärin und Migrationsexpertin der Liberalen. Sie äußert sich zur Wahlniederlage der FDP in Hessen und Bayern sowie zur Flüchtlingspolitik der Ampelkoalition.



Robert Lambrou , AfD-Politiker

Robert Lambrou ist hessischerFraktionsvorsitzender der " Alternative für Deutschland ". Er bezieht Stellung zur migrations- und europapolitischen Haltung seiner Partei.



Robin Alexander , Journalist

Robin Alexander ist stellvertretender Chefredakteur der Welt. Er äußerst sich zu den Versäumnissen in der deutschen Flüchtlingspolitik und über den schwächlichen Zustand der FDP . Außerdem nimmt er die Programmatik und Rhetorik der AfD unter die Lupe.



Belit Onay, Bündnis 90/Die Grünen

Belit Ona ist Oberbürgermeister von Hannover . Nach der neuesten Zuweisungsquote muss er bis März 2024 über 800 Menschen aufnehmen. Er beschreibt die Herausforderungen eines solche Flüchtlingszustroms für seine Stadt.