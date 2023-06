"Markus Lanz" heute am 13. Juni 2023: Das sind die Gäste

Auch heute lädt Moderator "Markus Lanz" in seine Gesprächssendung im ZDF ein. Wir haben alle Infos rund um Thema und Gäste der Sendung am 13. Juni 2023.

13.06.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Bei " Markus Lanz" wird diskutiert und das sogar dreimal die Woche: Im Normalfall sendet der Talkmaster immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Sendung am heutigen Dienstag, 13. Juni 2023 ist also der Auftakt in die aktuelle "Markus Lanz"-Woche. Dafür hat Lanz sich wieder einige Gäste ins Studio eingeladen - zumeist stammen diese aus den Bereichen Medien, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Untereinander diskutieren sie über eine aktuelle gesellschaftliche Fragestellung oder zusammenhängende Themenkomplexe, die die Öffentlichkeit momentan beschäftigen.

Die Ausstrahlung der Sendung übernimmt wie gewohnt das ZDF. Die Sendung lässt sich ganz bequem im linearen TV empfangen - oder auch im Live-Stream des Senders. Beginn der Talksendung ist meistens am späten Abend. So auch bei der aktuellen Ausgabe: "Markus Lanz" startet heute um 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, der kann die Sendung auch nach der Erstausstrahlung noch in der Mediathek des ZDF nachschauen.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 13. Juni 2023

In den meisten Fällen wird bei "Markus Lanz" ein Schwerpunktthema verhandelt. Heute geht es zum einen um die Heizungswende und das Gebäudeenergiegesetz und die öffentliche Diskussion, die über diesen Themenkomplex geführt wird. Aber auch das Regierungshandeln der FDP, die aktuelle Asyldebatte und die neuesten Entwicklungen im Ukrainekrieg werden thematisiert.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 13. Juni 2023

Für seine Talksendung lädt Markus Lanz für jede Ausgabe eine neue Konstellation an Gästen ein. In der heutigen Ausgabe am 13. Juni 2023 sind das:

Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Sie analysiert die aktuelle öffentliche Diskussion über die Heizungswende und konstatiert einen Wandel der Debattenkultur und des Umgang der Medien mit Streitthemen.



Veit Medick, Journalist

Medick ist Leiter des "Stern"-Politik-Ressorts. Als solcher analysiert er die Rolle und das Wirken der FDP in der Bundesregierung. Außerdem spricht er über die Auswirkungen des jüngsten EU-Asyl-Beschlusses auf die Situation in Deutschland.



Carlo Masala, Militärexperte

Masala spricht über die aktuelle Lage des Russland-Ukraine-Krieges. Im Zuge dessen spricht er auch über die Hintergründe des "Air Defender"-Manövers, welches die größte Luftwaffenübung seit Gründung der NATO ist.

Konstantin Kuhle, Politiker

Als FDP-Fraktionsvize bezieht er Stellung zum Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition. Zudem äußert er sich zur haushalts- und migrationspolitischen Haltung seiner Partei.