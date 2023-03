"Markus Lanz" heute am 15. März 2023: Das sind die Gäste

15.03.2023 | Stand: 17:10 Uhr

Jede Woche bringt Moderator Markus Lanz Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seiner abendlichen ZDF-Talkrunde zusammen. Oft sind es Politikerinnen und Media-Menschen, doch je nach Thema der Sendung können es natürlich auch Schauspieler, Schriftstellerinnen, bekannte Geistesgrößen, Wissenschaftlerinnen oder Sport-Asse sein.

Die Sendung wird üblicherweise am späteren Abend ausgestrahlt. Manchmal verschiebt der Start sich aber - so wie heute, da geht es vorher um die Champions League. Diese Woche beginnt die Mittwoch-Sendung also erst um Mitternacht.

Normalerweise bringt das ZDF seine Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Sendung kann man sowohl im linearen TV des ZDF als auch - simultan - im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur Sendung vom 15. März 2023 steht ab dem "Morgen" (ZDF) des 16.03.23 in der Mediathek bereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 15. März 2023 - präzise am 16.03.23 um 0 Uhr

Die heutige Sendung dreht sich um Afrika und die geostrategische Bedeutung des Riesen-Kontinents.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 15. März 2023

Bei der heutigen Sendung sind dies die Gäste in der Gesprächsrunde von Markus Lanz:

Dr. Melanie Müller, Politologin

Melanie Müller ist Expertin für Afrika. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, mit welchen geostrategischen und wirtschaftlichen Ansätzen die USA, China, Russland und die EU immer mehr um die Gunst der afrikanischen Länder buhlen.

Joe Chialo, Politiker

Der CDU-Politiker hat tansanische Wurzeln. Bei ihm geht es um die deutsche Entwicklungshilfe für Afrika und die Zukunftsperspektiven des Kontinents. "Nicht Afrika braucht Europa– Europa braucht Afrika", sagt er.

Markus Lanz moderiert "Markus Lanz" seit 2008

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck (Südtirol, Italien) als Sohn eines Transportunternehmers geboren. Der Moderator leistete seinen Wehrdienst bei der italienischen Gebirsjägertruppe Alpini, die ihn zum Funker ausbildete. Sein Faible für die drahtlose Kommunikation konnte er auch in seinem ersten Medien-Beruf austoben - er jobbte als Moderator bei Radio Holiday in Bruneck.

